Антонио Конте: Я виноват в поражении «Челси» от «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:2) отметил, что соперник заслужил три очка.
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Специалист подчеркнул, что вопрос чемпионства
— «Манчестер Юнайтед» заслужил победу, потому что они показали больше желания и мотивации, — цитирует BBC Конте. — В таких ситуациях всегда виноват тренер, все просто. Я не смог должным образом настроить команду, придать им мотивацию.
Вопрос чемпионства не закрыт. «Тоттенхэм» в отличной форме и играет с большим энтузиазмом. Но мы проводим отличный сезон и должны пытаться стать чемпионами. Минувшую встречу мы начали так, будто уже проиграли. В такой ситуации сложно
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