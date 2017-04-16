Антонио Конте: Я виноват в поражении «Челси» от «Манчестер Юнайтед»

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Специалист подчеркнул, что вопрос чемпионства по-прежнему открыт.

— «Манчестер Юнайтед» заслужил победу, потому что они показали больше желания и мотивации, — цитирует BBC Конте. — В таких ситуациях всегда виноват тренер, все просто. Я не смог должным образом настроить команду, придать им мотивацию.