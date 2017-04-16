Моуринью: Не ощущаю дополнительного наслаждения от победы над «Челси»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в 33-м туре АПЛ.
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«Мы не давали отдыха игрокам перед матчем в четверг, а выбрали лучший состав. На “Стэмфорд Бридж” в Кубке Англии мы играли по той же тактике, но удаление нашего игрока дало “Челси” преимущество. Мы знали, что игра в подобном стиле будет тяжёлой для них.
“Челси” — лучшая контратакующая команда в стране, но мы сдерживали их очень хорошо. Я очень рад за парней. Я рад не
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