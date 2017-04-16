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16 апреля 2017, 21:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью: Не ощущаю дополнительного наслаждения от победы над «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в 33-м туре АПЛ.

Манчестер Юнайтед обыграл лондонский Челси со счетом 2:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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«Мы не давали отдыха игрокам перед матчем в четверг, а выбрали лучший состав. На “Стэмфорд Бридж” в Кубке Англии мы играли по той же тактике, но удаление нашего игрока дало “Челси” преимущество. Мы знали, что игра в подобном стиле будет тяжёлой для них.

“Челси” — лучшая контратакующая команда в стране, но мы сдерживали их очень хорошо. Я очень рад за парней. Я рад не из-за того, что мы победили “Челси”, просто нам нужны были три очка. Я не ощущаю дополнительного наслаждения от победы над ними», — цитирует Моуринью BBC Sport.

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