«Шальке» уступил «Дармштадту», пропустив на 93-й минуте
«Шальке» сыграл вничью с «Дармштадтом» в матче 29-го тура чемпионата Германии.
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Встреча прошла в Дармштадте на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» и завершилась со счётом 2:1.
На 11-й минуте Марио Вранчич вывел хозяев вперёд. В начале второй половины игры гости не реализовали пенальти, однако на 75-й минуте Коке
«Шальке» (37 очков) занимает 11-е место в таблице Бундеслиги, «Дармштадт» (18) идёт последним.
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