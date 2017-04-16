Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29447301/
16 апреля 2017, 20:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шальке» уступил «Дармштадту», пропустив на 93-й минуте

«Шальке» сыграл вничью с «Дармштадтом» в матче 29-го тура чемпионата Германии.

<span class=error>Шальке</span> сыграл вничью с Дармштадтом в матче 29-го тура чемпионата Германии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла в Дармштадте на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» и завершилась со счётом 2:1.

На 11-й минуте Марио Вранчич вывел хозяев вперёд. В начале второй половины игры гости не реализовали пенальти, однако на 75-й минуте Коке всё-таки сравнял счёт. На 81-й минуте гельзенкирхенская команда осталась вдесятером из-за удаления Тило Керера, а на 93-й минуте Жером Гондорф принёс «Дармштадту» победу.

«Шальке» (37 очков) занимает 11-е место в таблице Бундеслиги, «Дармштадт» (18) идёт последним.

Шальке-04
Новости Матчи Состав Статистика
Дармштадт
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!