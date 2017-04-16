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В перерыве встречи при счёте 0:0 случилась потасовка с участием болельщиков хозяев и игроков «Лиона». Фанаты во время ухода футболистов в подтрибунное помещение попытались напасть на вратаря «ткачей» Антони Лопеша, в потасовку вмешались игроки и персонал стадиона.



После этого инцидента делегат матч принял решение не доигрывать встречу, сообщает пресс-служба «Лиона».



Напомним, ещё перед началом матча во время разминки на игроков «Лиона» напали фанаты «Бастии». Из-за этого встреча была отложена на 50 минут.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Breaking | More trouble at half-time at SC Bastia. A "fan" seeks to make trouble with goalkeeper Anthony Lopes. <a href="https://t.co/k2sd0nM7lv">pic.twitter.com/k2sd0nM7lv</a></p>— Get French Football (@GFFN) <a href="https://twitter.com/GFFN/status/853653269805248512">16 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>