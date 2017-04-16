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16 апреля 2017, 20:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Матч «Бастия» — «Лион» отменён после потасовки между фанатами и игроками

Матч 33-го тура чемпионата Франции между «Бастией» и «Лионом» отменён.

Матч 33-го тура чемпионата Франции между <span class=error>Бастией</span> и Лионом отменён. Увеличить
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В перерыве встречи при счёте 0:0 случилась потасовка с участием болельщиков хозяев и игроков «Лиона». Фанаты во время ухода футболистов в подтрибунное помещение попытались напасть на вратаря «ткачей» Антони Лопеша, в потасовку вмешались игроки и персонал стадиона.

После этого инцидента делегат матч принял решение не доигрывать встречу, сообщает пресс-служба «Лиона».

Напомним, ещё перед началом матча во время разминки на игроков «Лиона» напали фанаты «Бастии». Из-за этого встреча была отложена на 50 минут.

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