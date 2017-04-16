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16 апреля 2017, 20:51 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неостывшая месть Моуринью. «МЮ» оживил чемпионскую гонку

Лидер премьер-лиги проиграл команде своего бывшего тренера на «Олд Траффорд» и подпустил к себе «Тоттенхэм» на расстояние четырех очков.

Лидер <nobr>премьер-лиги</nobr> проиграл команде своего бывшего тренера на <span class=error>Олд</span> Траффорд. Увеличить
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ЛИГА ЕВРОПЫ ВАЖНЕЕ

Внимательно перечитайте стартовый состав «МЮ» и осознайте, что в нем не было ни Руни, ни Мхитаряна, ни Марсьяля, ни даже Ибрагимовича. А ведь в соперниках у «красных дьяволов» был не хлипкий аутсайдер вроде «Сандерленда», а лидер чемпионата и бывший клуб Жозе Моуринью «Челси». Но португалец решил поберечь лидеров атаки и этим ходом публично признал второстепенность премьер-лиги для «Юнайтед» на данный момент. Кто бы мог подумать, что ответная игра ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом» будет иметь для «МЮ» большее значение, чем битва с «Челси».

Естественно, прямым текстом Моуринью подобных вещей не говорил. На вопрос об отсутствии Ибрагимовича тренер ответил: «Он устал. Очень устал. Я стараюсь его защищать». Интересно, что неделю назад после очередного гола швед сравнил себя с Бенджамином Баттон, героем рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Выходит, Златан все-таки не молодеет….

«Челси» тоже выставил на игру неоптимальный состав. Утром в день игры стало известно о том, что Куртуа не попадет в заявку из-за травмы, а на разминке повреждение получил левый мотор команды Маркос Алонсо — его в основе заменил Зума, напортачивший во встрече с «Манчестер Сити».

И ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗЛАТАН?

На этот раз француз тоже частично виноват в пропущенном голе: уже на седьмой минуте реактивный Рэшфорд увильнул от Зума с Давидом Луизом и открыл счет. Ибрагимович, сидевший на лавке, довольно заулыбался — его подмастерье отлично воспользовался шансом и превзошел свой прошлогодний результат по голам в сезоне (девять против восьми).

«Челси» явно не ожидал такой прыти от соперника. «МЮ» вроде бы должен пугать всех своей безразмерной беспроигрышной серией, но — вот парадокс! — мало кто воспринимает это достижение всерьез. Немудрено, ведь половина матчей этой серии заканчивалась вничью, а убедительнее «Юнайтед» за это время играть не стал. Хотя Моуринью научил команду быть более гибкой и еще в мартовской встрече с «Челси» в Кубке опробовал расстановку с тремя защитниками.

Судя по всему, эксперимент португалец признал успешным, потому что и в воскресенье «МЮ» облачился в схему 3−5−2, частично отражающую «Челси». Но «синие» уже не раз сталкивались с подобным тактическим трюком в этом сезоне, и почти всегда хитрость не приносила пользу оппоненту. Однако сейчас Моуринью все сделал правильно: он пожертвовал атакующей единицей и насытил середину поля, чтобы связать ноги заслуженным грызунам премьер-лиги Канте и Матичу. Серб, к тому же, и сам ошибался: его потеря привела к первому голу «МЮ», а в целом хавбек проиграл три четверти единоборств.

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА ЖИВА

Обычно Антонио Конте совершает перестановки в перерыве, если течение матча его не устраивает. На это раз итальянец сделал только одно изменение перед началом второго тайма: снял кепку, которая несуразно смотрелась в сочетании с цивильным костюмом. Но скорый гол Эрреры вынудил Конте произвести очевидную замену — Фабрегас должен был вернуть «Челси» утраченное преимущество в середине поля.

Для Эрреры этот гол стал первым в текущем чемпионате, но он явно заслужил звание игрока матча — именно баск вырезал зоркую многометровую передачу Рэшфорду на гол. Даже жаль, что Моуринью в отсутствие капитана и вице-капитанов решил отдать повязку Янгу, который играет в лучшем случае через раз. Эррера более достоин этого звания еще и потому, что он любит поспорить с арбитрами и в середине второго тайма получил желтую карточку.

Конте во втором тайме был потухшим. Камеры ни разу не уловили яркую эмоцию итальянца, что было очень странно. Перед игрой тренер «Челси» напирал на Жозе и говорил, что его «не интересуют игры разума и перепалки в технической зоне». А, может быть, стоило накричать на кого-нибудь из обитателей вражеской лавки, чтобы команда увидела его эмоции. Но нет: «Челси» сыграл, пожалуй, худший матч в сезоне и ни разу даже не попал в створ. «Манчестер Юнайтед» прервал серию из восьми встреч без побед над «синими», но беспроигрышная — продолжается. А главный итог вечера: чемпионская гонка жива. «Тоттенхэм» теперь отстает от лидера всего на четыре очка.

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