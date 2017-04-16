Неостывшая месть Моуринью. «МЮ» оживил чемпионскую гонку
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премьер-лиги проиграл команде своего бывшего тренера на «Олд Траффорд» и подпустил к себе «Тоттенхэм» на расстояние четырех очков.
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ЛИГА ЕВРОПЫ ВАЖНЕЕ
Внимательно перечитайте стартовый состав «МЮ» и осознайте, что в нем не было ни Руни, ни Мхитаряна, ни Марсьяля, ни даже Ибрагимовича. А ведь в соперниках у «красных дьяволов» был не хлипкий аутсайдер вроде «Сандерленда», а лидер чемпионата и бывший клуб Жозе Моуринью «Челси». Но португалец решил поберечь лидеров атаки и этим ходом публично признал второстепенность
Естественно, прямым текстом Моуринью подобных вещей не говорил. На вопрос об отсутствии Ибрагимовича тренер ответил: «Он устал. Очень устал. Я стараюсь его защищать». Интересно, что неделю назад после очередного гола швед сравнил себя с Бенджамином Баттон, героем рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Выходит, Златан
«Челси» тоже выставил на игру неоптимальный состав. Утром в день игры стало известно о том, что Куртуа не попадет в заявку
И ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗЛАТАН?
На этот раз француз тоже частично виноват в пропущенном голе: уже на седьмой минуте реактивный Рэшфорд увильнул от Зума с Давидом Луизом и открыл счет. Ибрагимович, сидевший на лавке, довольно заулыбался — его подмастерье отлично воспользовался шансом и превзошел свой прошлогодний результат по голам в сезоне (девять против восьми).
«Челси» явно не ожидал такой прыти от соперника. «МЮ» вроде бы должен пугать всех своей безразмерной беспроигрышной серией, но — вот парадокс! — мало кто воспринимает это достижение всерьез. Немудрено, ведь половина матчей этой серии заканчивалась вничью, а убедительнее «Юнайтед» за это время играть не стал. Хотя Моуринью научил команду быть более гибкой и еще в мартовской встрече с «Челси» в Кубке опробовал расстановку с тремя защитниками.
Судя по всему, эксперимент португалец признал успешным, потому что и в воскресенье «МЮ» облачился в схему 3−5−2, частично отражающую «Челси». Но «синие» уже не раз сталкивались с подобным тактическим трюком в этом сезоне, и почти всегда хитрость не приносила пользу оппоненту. Однако сейчас Моуринью все сделал правильно: он пожертвовал атакующей единицей и насытил середину поля, чтобы связать ноги заслуженным грызунам
ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА ЖИВА
Обычно Антонио Конте совершает перестановки в перерыве, если течение матча его не устраивает. На это раз итальянец сделал только одно изменение перед началом второго тайма: снял кепку, которая несуразно смотрелась в сочетании с цивильным костюмом. Но скорый гол Эрреры вынудил Конте произвести очевидную замену — Фабрегас должен был вернуть «Челси» утраченное преимущество в середине поля.
Для Эрреры этот гол стал первым в текущем чемпионате, но он явно заслужил звание игрока матча — именно баск вырезал зоркую многометровую передачу Рэшфорду на гол. Даже жаль, что Моуринью в отсутствие капитана и
Конте во втором тайме был потухшим. Камеры ни разу не уловили яркую эмоцию итальянца, что было очень странно. Перед игрой тренер «Челси» напирал на Жозе и говорил, что его «не интересуют игры разума и перепалки в технической зоне». А, может быть, стоило накричать на
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