Неостывшая месть Моуринью. «МЮ» оживил чемпионскую гонку

ЛИГА ЕВРОПЫ ВАЖНЕЕ

Внимательно перечитайте стартовый состав «МЮ» и осознайте, что в нем не было ни Руни, ни Мхитаряна, ни Марсьяля, ни даже Ибрагимовича. А ведь в соперниках у «красных дьяволов» был не хлипкий аутсайдер вроде «Сандерленда», а лидер чемпионата и бывший клуб Жозе Моуринью «Челси». Но португалец решил поберечь лидеров атаки и этим ходом публично признал второстепенность премьер-лиги для «Юнайтед» на данный момент. Кто бы мог подумать, что ответная игра ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом» будет иметь для «МЮ» большее значение, чем битва с «Челси».

Естественно, прямым текстом Моуринью подобных вещей не говорил. На вопрос об отсутствии Ибрагимовича тренер ответил: «Он устал. Очень устал. Я стараюсь его защищать». Интересно, что неделю назад после очередного гола швед сравнил себя с Бенджамином Баттон, героем рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Выходит, Златан все-таки не молодеет….

«Челси» тоже выставил на игру неоптимальный состав. Утром в день игры стало известно о том, что Куртуа не попадет в заявку из-за травмы, а на разминке повреждение получил левый мотор команды Маркос Алонсо — его в основе заменил Зума, напортачивший во встрече с «Манчестер Сити».

И ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗЛАТАН?

На этот раз француз тоже частично виноват в пропущенном голе: уже на седьмой минуте реактивный Рэшфорд увильнул от Зума с Давидом Луизом и открыл счет. Ибрагимович, сидевший на лавке, довольно заулыбался — его подмастерье отлично воспользовался шансом и превзошел свой прошлогодний результат по голам в сезоне (девять против восьми).

«Челси» явно не ожидал такой прыти от соперника. «МЮ» вроде бы должен пугать всех своей безразмерной беспроигрышной серией, но — вот парадокс! — мало кто воспринимает это достижение всерьез. Немудрено, ведь половина матчей этой серии заканчивалась вничью, а убедительнее «Юнайтед» за это время играть не стал. Хотя Моуринью научил команду быть более гибкой и еще в мартовской встрече с «Челси» в Кубке опробовал расстановку с тремя защитниками.

Судя по всему, эксперимент португалец признал успешным, потому что и в воскресенье «МЮ» облачился в схему 3−5−2, частично отражающую «Челси». Но «синие» уже не раз сталкивались с подобным тактическим трюком в этом сезоне, и почти всегда хитрость не приносила пользу оппоненту. Однако сейчас Моуринью все сделал правильно: он пожертвовал атакующей единицей и насытил середину поля, чтобы связать ноги заслуженным грызунам премьер-лиги Канте и Матичу. Серб, к тому же, и сам ошибался: его потеря привела к первому голу «МЮ», а в целом хавбек проиграл три четверти единоборств.

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА ЖИВА

Обычно Антонио Конте совершает перестановки в перерыве, если течение матча его не устраивает. На это раз итальянец сделал только одно изменение перед началом второго тайма: снял кепку, которая несуразно смотрелась в сочетании с цивильным костюмом. Но скорый гол Эрреры вынудил Конте произвести очевидную замену — Фабрегас должен был вернуть «Челси» утраченное преимущество в середине поля.

Для Эрреры этот гол стал первым в текущем чемпионате, но он явно заслужил звание игрока матча — именно баск вырезал зоркую многометровую передачу Рэшфорду на гол. Даже жаль, что Моуринью в отсутствие капитана и вице-капитанов решил отдать повязку Янгу, который играет в лучшем случае через раз. Эррера более достоин этого звания еще и потому, что он любит поспорить с арбитрами и в середине второго тайма получил желтую карточку.