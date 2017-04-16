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16 апреля 2017, 20:38 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Болельщики «Бастии» устроили новую потасовку с игроками «Лиона»

Во время матча 33-го тура чемпионата Франции между «Бастией» и «Лионом» возникла новая потасовка с участием болельщиков корсиканской команды.

Инцидент произошел в перерыве. Болельщик «Бастии» проник на поле и вступил в конфликт с вратарем «Лиона» Антони Лопешом. Стычка переросла в масштабную потасовку с участием болельщиков, игроков и стюардов. Решение о продолжении игры пока не принято — проводится совещание.

Отметим, что матч начался с 50-минутной задержкой из-за нападения фанатов «Бастии» на игроков «Лиона» во время предматчевой разминки.

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