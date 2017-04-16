Болельщики «Бастии» устроили новую потасовку с игроками «Лиона»
Во время матча 33-го тура чемпионата Франции между «Бастией» и «Лионом» возникла новая потасовка с участием болельщиков корсиканской команды.
Инцидент произошел в перерыве. Болельщик «Бастии» проник на поле и вступил в конфликт с вратарем «Лиона» Антони Лопешом. Стычка переросла в масштабную потасовку с участием болельщиков, игроков и стюардов. Решение о продолжении игры пока не принято — проводится совещание.
Отметим, что матч начался с 50-минутной задержкой
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