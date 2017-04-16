Болельщики «Бастии» устроили новую потасовку с игроками «Лиона»

Инцидент произошел в перерыве. Болельщик «Бастии» проник на поле и вступил в конфликт с вратарем «Лиона» Антони Лопешом. Стычка переросла в масштабную потасовку с участием болельщиков, игроков и стюардов. Решение о продолжении игры пока не принято — проводится совещание.

Отметим, что матч начался с 50-минутной задержкой из-за нападения фанатов «Бастии» на игроков «Лиона» во время предматчевой разминки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/SCBastia">@scbastia</a> 0-0 <a href="https://twitter.com/OL">@OL</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Lopes?src=hash">#Lopes</a> agressé en bas à gauche <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamOL?src=hash">#TeamOL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SCBOL?src=hash">#SCBOL</a> <a href="https://t.co/uKUcBdfv1I">pic.twitter.com/uKUcBdfv1I</a></p>— OL_Plus (@OL_Plus) <a href="https://twitter.com/OL_Plus/status/853650252666200064">16 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>