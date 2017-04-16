«Шахтер» — «Тобол» 1:1 (0:1)

Голы: Скорых автогол 45+3 (0:1), Тажимбетов 47 (1:1)

Предупреждения: Тажимбетов 90+3 — Дмитренко 22, Молдакараев 73, Малый 90+3

Удаления: Кадио 90+3 — Щеткин 90+3

«Шахтер»: Шацкий, Сзоке, Кадио, Айегбуси, Зошак, Станоевич, Аллегриа, Габышев (Мангуткин 15) (Омиртаев 14), Скорых (к), Хайруллин (Васильев 79), Тажимбетов

Резерв: Багинский, Ткачук, Таттыбаев, Шахметов, Кульбеков, Алимбаев

«Тобол»: Непогодов, Главина, Деспотович, Савич (Молдакараев 45), Шимкович (К), Дмитренко (Кассай 46), Малый, Мухутдинов, Сартаков, Щеткин, Тагыберген (Джалилов 80)

Резерв: Бусурманов, Шубаев, Эльмурзаев, Жакупов, Жангылышбай, Мирошниченко

Судьи: Карлибаев (Уральск), Васютин (Алматы), Тасыбаев (Павлодар)

16 апреля. Темиртау. Стадион «Металлург». 1 000 зрителей.



В стратовом отрезке игры главному арбитру часто приходилось прерывать встречу — гости начали матч агрессивно и несколько раз нарушили правила против «горняков». Как следствие, до 15-й минуты «Шахтер» произвел две вынужденные замены. Сначала поле покинул Михаил Габышев, а после Алессио Аллегрия. Вместо них на поле появились Ильнур Мангуткин и Оралхан Омиртаев. Молодой форвард «Шахтера», вступив в игру, успел отметится ударом головой после навеса с углового от Марко Станоевича, но мимо. Ближе к 30-й минуте «Шахтер» начал наседать на ворота соперника. Подряд дальние удары удара нанесли Юлиус Сзоке, Кореде Айегбуси и Ринат Хайруллин, но серьезно потревожить голкипера костанайцев Дмитро Непогодова они не смогли. На 37-й минуте «горняки» динамично развили потенциально опасную атаку. Оралхан Омиртаев сыграл в «стеночку» с Дауренбеком Тажимбетовым и вывел на «рандеву» Штэфана Зошака, но голкипер гостей не дал нанести удар словаку. Под самый занавес первого тайма «Тоболу» удалось открыть счет и выйти вперед — навес Альмира Мухутдинова в штрафную площадь «оранжево-черных» привел к автоголу.



Перерыв определенно принес пользу дружине Алексея Еременко и через три минуты после свитска судьи «горняки» сравняли счет на табло. После подачи углового гол забил нападающий «Шахтера» Дауренбек Тажимбетов. Карагандинцы продолжили нагнетать обстановку у штрафной Дмитро Непогодова. Два раза по воротам «Тобола» пробил Штэфан Зошак, но до ударов в створ дело не дошло. На 78-й минуте тренерский штаб «горняков» произвел последнюю замену — Рината Хайруллина на поле сменил Владислав Васильев. Через минуту гости вывели на хорошую позицию нападающего Джордже Деспотовича. Серб сильно приложился по кожаному снаряду и тот пролетел над перекладиной. После дальними выстрелами по воротам «Тобола» пытали счастья Владислав Васильев и Марко Станоевич, но обоим не хватило точности. В конце игры между футболистами возникла конфликтная ситуация, которая привела к обоюдным удалениям: Бориса Кадио у хозяев и Алексея Щеткина у гостей. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 1:1.