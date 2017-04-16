«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Челси» со счетом 2:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Забитыми мячами отметились Маркус Рашфорд (7-я минута) и Андер Эррера (49).
Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в турнире до 22 матчей. В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав 60 очков. «Челси» лидирует с 75 баллами.
Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 23 апреля в гостях против «Бернли». «Челси» двумя днями позже примет «Саутгемптон».
|16.04.2017 18:00
|основной раунд: 33-й тур
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Челси
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Антонио Конте
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|0
|1
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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