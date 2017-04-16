Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29447164/
16 апреля 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Челси» со счетом 2:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед обыграл лондонский Челси со счетом 2:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Забитыми мячами отметились Маркус Рашфорд (7-я минута) и Андер Эррера (49).

Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в турнире до 22 матчей. В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, набрав 60 очков. «Челси» лидирует с 75 баллами.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 23 апреля в гостях против «Бернли». «Челси» двумя днями позже примет «Саутгемптон».

16.04.2017 18:00 основной раунд: 33-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 2:0 Челси
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Антонио Конте
Голы
7′ Маркус Рэшфорд (А. Эррера) 19
49′ Андер Агуэра Эррера 21
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
Маттео Дармиан 36
Эрик Байи 3
75′ Маркос Рохо 5
Маруан Феллаини 27
Поль Погба 6
73′ Андер Агуэра Эррера 21
83′ Маркус Рэшфорд 19
90+1′ Златан Ибрагимович 9
60′ Джесси Лингард 14
Майкл Кэррик 16
90′ Эшли Янг 18
Тимоти Фосу-Менса 24
1 Асмир Бегович
24 Гэри Кэйхилл 48′
30 Морейра Маринью Давид Луиз
28 Сесар Аспиликуэта
7 Н`Голо Канте
19 Диегу Коста 33′
11 Родригес Педро
10 Эден Азар
5 Курт Зума 83′
14 Рубен Лофтус-Чик
15 Виктор Мозес 54′
4 Сеск Фабрегас 90′
21 Неманья Матич 66′
22 Виллиан
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 0
1 Угловые 3
15 Фолы 19
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 апреля

Тимченко: ХК СКА попытается сохранить в составе Ковальчука, Дадонова и Шипачева

"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в матче чемпионата Англии

"Арсенал" вдесятером крупно уступил "Локомотиву" в матче чемпионата России