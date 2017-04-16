Касильяс — об инциденте в Бастии: Мы упускаем футбол из рук
Вратарь «Порту» Икер Касильяс осудил фанатов «Бастии», которые перед матчем 33-го тура чемпионата Франции против «Лиона» попытались напасть на футболистов гостей. Группа болельщиков корсиканской команды прорвалась на поле во время предматчевой разминки.
Они проявили агрессию по отношению к полузащитнику «Лиона» Мемфису Депаю и вратарю Матье Горжелену.
«Мы упускаем футбол из рук… Это печально!», — написал на своей странице в «Твиттере» Касильяс.
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