«Вердер» одержал волевую победу над «Гамбургом»
«Вердер» одержал волевую победу над «Гамбургом» в матче 29-го тура чемпионата Германии.
Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 2:1.
Уже на 6-й минуте Михаэль Грегорич вывел гостей вперёд, однако в конце первого тайма Макс Крузе сравнял счёт, а во второй половине игры Флориан Кайнц принёс хозяевам победу.
«Вердер» набрал 39 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Гамбург» (33) — на 14-й позиции.
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