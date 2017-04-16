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16 апреля 2017, 18:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вердер» одержал волевую победу над «Гамбургом»

«Вердер» одержал волевую победу над «Гамбургом» в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 2:1.

 Уже на 6-й минуте Михаэль Грегорич вывел гостей вперёд, однако в конце первого тайма Макс Крузе сравнял счёт, а во второй половине игры Флориан Кайнц принёс хозяевам победу.

«Вердер» набрал 39 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Гамбург» (33) — на 14-й позиции.

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