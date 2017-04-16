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16 апреля 2017, 18:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бордо» на выезде победил «Нант»

«Бордо» на выезде одержал минимальную победу над «Нантом» в матче 33-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче в середине второй половины игры забил полузащитник Юнусс Санкаре. Ему ассистировал нападающий Франсуа Камано.

«Бордо» набрал 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице французского первенства. «Нант» (42) — на 10-й позиции.

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