«Бордо» на выезде победил «Нант»
«Бордо» на выезде одержал минимальную победу над «Нантом» в матче 33-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в матче в середине второй половины игры забил полузащитник Юнусс Санкаре. Ему ассистировал нападающий Франсуа Камано.
«Бордо» набрал 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице французского первенства. «Нант» (42) — на 10-й позиции.
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