«Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Бромвич» и вернулся на третье место в АПЛ
«Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Бромвич Альбион» в матче 33-го тура чемпионата Англии.
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Встреча прошла в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» и завершилась со счётом 0:1.
Единственный гол в конце первого тайма забил Роберто Фирмино. Бразилец головой чётко направил мяч в угол ворот хозяев после скидки от Лукаса Лейвы.
«Ливерпуль» набрал 66 очков и вернулся на третье место в таблице АПЛ, обогнав «Манчестер Сити» (64), который провёл на матч меньше. «Вест Бромвич» (44) идёт восьмым.
|16.04.2017 15:30
|основной раунд: 33-й тур
|The Hawthorns
|Вест Бромвич Альбион
|0:1
|Ливерпуль
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Тони Пулис
|Юрген Клопп
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|9
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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