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16 апреля 2017, 17:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Бромвич» и вернулся на третье место в АПЛ

«Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Бромвич Альбион» в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль минимально обыграл <span class=error>Вест</span> <span class=error>Бромвич</span> <span class=error>Альбион</span> в матче 33-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча прошла в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол в конце первого тайма забил Роберто Фирмино. Бразилец головой чётко направил мяч в угол ворот хозяев после скидки от Лукаса Лейвы.

«Ливерпуль» набрал 66 очков и вернулся на третье место в таблице АПЛ, обогнав «Манчестер Сити» (64), который провёл на матч меньше. «Вест Бромвич» (44) идёт восьмым.

16.04.2017 15:30 основной раунд: 33-й тур The Hawthorns
Вест Бромвич Альбион 0:1 Ливерпуль
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Тони Пулис Юрген Клопп
Голы
11 Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину (П. Лукас) 45+1′
Составы
Бен Фостер 1
66′ Джонатан Эванс 6
Гарет Маколи 23
Крейг Доусон 25
Джейк Ливермор 8
Мэтт Филлипс 10
45+1′ Крис Брант 11
Даррен Флетчер 24
64′ Клаудио Якоб 5
Хосе Саломон Рондон 9
61′ Насер Шадли 22
Джеймс Моррисон 7
49′ 64′ Хэл Робсон-Кану 4
Джеймс Макклин 14
22 Симон Миньоле
2 Натаниел Клайн
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
5 Джорджиньо Вайналдум
7 Джеймс Милнер
21 Пеззини Лейва Лукас 72′
23 Эмре Джан
11 Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину
10 Филиппе Коутинью 90′
18 Альберто Морено
27 Дивок Ориги 82′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 2
4 Угловые 4
15 Фолы 9
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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