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16 апреля 2017, 17:26 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» разгромил «Ордабасы» и вышел на третье место Премьер-Лиги

В матче седьмого тура Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» не оставил шансов шымкентскому «Ордабасы» — 3:0, пишет Sports.kz.

Голами в составе алматинцев отметились Бауыржан Исламхан, Жерар Гоу и Иво Иличевич.

Теперь у алматинцев 14-ть очков и третье место турнирной таблицы, у шымкентцев остается 13-ть баллов.

«Кайрат» — «Ордабасы» 3:0 (1:0)
Голы: Исламхан 6 (1:0), Гоу 43 (2:0), Иличевич 70 (3:0).

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