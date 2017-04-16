«Иртыш» упустил победу над «Кайсаром» в 7-м туре КПЛ
Причем команды обменялись голами в последнюю десятиминутку.
Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в матче седьмого тура казахстанской
Встреча команд, прошедшая в Кызылорде, закончилась со счетом 1:1. Причем все голы были забиты в последнюю десятиминутку.
Сначала на 82-й минуте До Насименто Родриго Антонио вывел «Иртыш» вперед, а спустя четыре минуты Саиди Нтибазонкиза сравнял счет, и тем самым спас «Кайсар» от поражения.