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16 апреля 2017, 15:40 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Иртыш» упустил победу над «Кайсаром» в 7-м туре КПЛ

Причем команды обменялись голами в последнюю десятиминутку.

Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Кызылорде, закончилась со счетом 1:1. Причем все голы были забиты в последнюю десятиминутку.

Сначала на 82-й минуте До Насименто Родриго Антонио вывел «Иртыш» вперед, а спустя четыре минуты Саиди Нтибазонкиза сравнял счет, и тем самым спас «Кайсар» от поражения.

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