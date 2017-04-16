«Астана» разгромила «Окжетпес» и вышла в единоличные лидеры КПЛ

«Астана» одержала победу над кокшетауским «Окжетпесом» в гостевом матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме командам отличиться не удалось. При этом гости имели прекрасную возможность уйти на перерыв, введя в счете. В концовке первого тайма Жуниор Кабананга убежал в контратаку и заработал пенальти. Форвард сам же вызвался пробить 11-метровый, но отравил мяч выше ворот.

После перерыва подопечные Станимира Стойлова уже сумели реализовать в голы свои моменты. Сначала на 61-й минуте Серикжан Мужиков вывел «Астану» вперед, а спустя три минуты Срджан Граховац реализовал пенальти и удвоил преимущество команды.

На 79-й минуте Роман Муртазаев забил третий мяч в ворота «Окжетпеса», и тем самым установил окончательный счет в матче — 3:0 в пользу «Астаны».

Благодаря этой победе «Астана» набрала 16 очков и вышла в единоличные лидеры в турнирной таблице КПЛ. В активе «Окжтепеса» осталось пять баллов.

Ранее в других матчах тура «Кайсар» ушел от поражения в матче с «Иртышом» (1:1), а «Шахтер» сыграл вничью с «Тоболом».