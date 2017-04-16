«Эспаньол» в добавленное время вырвал победу в матче с «Леганесом»
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Эспаньола» благодаря голу в компенсированное время второго тайма одолели «Леганес» в матче 32-го тура чемпионата Испании.
Воскресная игра в Леганесе завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Лео Баптистао.
«Эспаньол», занимающий девятое место в турнирной таблице с 49 очками, следующий матч проведет 22 апреля дома с «Атлетико». «Леганес», потерпевший третье поражение подряд и продливший серию без побед до шести игр, в этот же день на выезде встретится с «Вильярреалом».
|16.04.2017 13:00
|основной раунд: 32-й тур
|Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
|Асьер Гаритано
|Санчес Флорес Кике
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|1
|20
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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