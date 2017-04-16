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16 апреля 2017, 15:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Эспаньол» в добавленное время вырвал победу в матче с «Леганесом»

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт. Футболисты «Эспаньола» благодаря голу в компенсированное время второго тайма одолели «Леганес» в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Воскресная игра в Леганесе завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Лео Баптистао.

«Эспаньол», занимающий девятое место в турнирной таблице с 49 очками, следующий матч проведет 22 апреля дома с «Атлетико». «Леганес», потерпевший третье поражение подряд и продливший серию без побед до шести игр, в этот же день на выезде встретится с «Вильярреалом».

16.04.2017 13:00 основной раунд: 32-й тур Estadio Municipal de Butarque
Леганес 0:1 Эспаньол
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Асьер Гаритано Санчес Флорес Кике
Голы
11 Каррилью Леу Баптистан (Х. Морено) 90′
Составы
Эррерин Буисан Яго 13
Роберто Роман Тригеро Тито 2
Адриан Марин 4
Мартин Мантовани 5
Димитриос Сиовас 22
Аппелт Пирес Габриэл 8
Эрик Моран 12
Набиль Эль-Жар 25
88′ Александр Шимановски 11
Дарвин Мачис 7
63′ 68′ дель Мармоль Рубен Перес 21
Давид Тимор 24
62′ Мигель Анхель Герреро 9
Лусиану 20
13 Родригес Диего Лопес
29 Аарон Кариколь
16 Родригес Хави Лопес
23 Диего Рейес
28 Марк Рока
15 Сильва Давид Лопес
18 Хави Фуэго 53′
7 Херард Морено
14 Хосе Мануэль Хурадо 86′
31 Марк Наварро
10 Фелипе Кайседо 65′ 45′
11 Каррилью Леу Баптистан
19 Пабло Пьятти 76′
17 Эрнан Перес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
5 Угловые 1
20 Фолы 14
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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