СМИ: Хесус Навас летом подпишет контракт с «Ромой»
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Полузащитник английского «Манчестер Сити» Хесус Навас летом перейдет в итальянскую «Рому», сообщает Corriere dello Sport.
Контракт Наваса с «Манчестер Сити» истекает по окончании текущего сезона, и, по информации источника, «Рома» уже предложила 31-летнему испанцу трехлетнее предложение, которое он готов принять. При этом интерес к Навасу также проявляет испанская «Севилья», за которую он выступал в 2003—2013 годах до перехода в стан «горожан».
Навас в нынешнем сезоне провел за «Манчестер Сити» 30 матчей во всех турнирах.
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