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16 апреля 2017, 13:05 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Хесус Навас летом подпишет контракт с «Ромой»

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт. Полузащитник английского «Манчестер Сити» Хесус Навас летом перейдет в итальянскую «Рому», сообщает Corriere dello Sport.

Контракт Наваса с «Манчестер Сити» истекает по окончании текущего сезона, и, по информации источника, «Рома» уже предложила 31-летнему испанцу трехлетнее предложение, которое он готов принять. При этом интерес к Навасу также проявляет испанская «Севилья», за которую он выступал в 2003—2013 годах до перехода в стан «горожан».

Навас в нынешнем сезоне провел за «Манчестер Сити» 30 матчей во всех турнирах.

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