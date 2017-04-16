Венгер: Надеюсь, что неопределенность с моим будущим не влияет на «Арсенал»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не знает, влияет ли неопределенность его будущего на деятельность команды.
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«Честно говоря, я не знаю, влияет ли это на команду, но надеюсь, что нет. Мы не просто так говорим о профессионализме: игроки должны выполнять свою работу вне зависимости от давления и посторонних факторов.
Признаю, что в последние месяцы в игре «Арсенала» не было никакой стабильности, особенно на выезде. А вот качество игры на своем поле я не могу назвать катастрофическим, — цитирует Венгера Sky Sports.
Действующий контракт Венгера с «канонирами» истечет по окончании этого сезона.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Арсенал» хочет заменить Венгера тренером «Ювентуса» Аллегри.
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