Венгер: Надеюсь, что неопределенность с моим будущим не влияет на «Арсенал»

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«Честно говоря, я не знаю, влияет ли это на команду, но надеюсь, что нет. Мы не просто так говорим о профессионализме: игроки должны выполнять свою работу вне зависимости от давления и посторонних факторов.

Признаю, что в последние месяцы в игре «Арсенала» не было никакой стабильности, особенно на выезде. А вот качество игры на своем поле я не могу назвать катастрофическим, — цитирует Венгера Sky Sports.

Действующий контракт Венгера с «канонирами» истечет по окончании этого сезона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Арсенал» хочет заменить Венгера тренером «Ювентуса» Аллегри.