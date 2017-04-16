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16 апреля 2017, 12:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Спортивный директор «Барселоны»: Намерены выкупить Деулофеу ближайшим летом

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес подтвердил, что клуб намерен воспользоваться возможностью вернуть вингера Херарда Деулофеу в свои ряды по окончании текущего сезона.

«Несомненно, мы рассматриваем возможность возвращения Деулофеу в “Барселону” в следующем сезоне. Мы намерены активировать опцию, чтобы он мог играть за нас», — сказал Фернандес в эфире TV3.

В данный момент трансферный лист Деулофеу принадлежит «Эвертону», а он на правах аренды защищает цвета «Милана». У каталонского клуба есть опция выкупа футболиста за € 12 млн.

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