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16 апреля 2017, 10:55 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

СМИ: «Арсенал» хочет заменить Венгера тренером «Ювентуса» Аллегри

«Арсенал» начал переговоры с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Арсенал начал переговоры с главным тренером <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри. Увеличить
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Руководство лондонцев видит итальянского специалиста в качестве замены Арсену Венгеру, сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что наставник туринского клуба Аллегри в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт, рассчитанный до 2020 года.

«Арсенал» в текущем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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