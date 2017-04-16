СМИ: «Арсенал» хочет заменить Венгера тренером «Ювентуса» Аллегри
«Арсенал» начал переговоры с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
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Руководство лондонцев видит итальянского специалиста в качестве замены Арсену Венгеру, сообщает The Sun.
Ранее сообщалось, что наставник туринского клуба Аллегри в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт, рассчитанный до 2020 года.
«Арсенал» в текущем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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