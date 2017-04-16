«Черноморец» — «Александрия». Анонс матча
Все о матче 25-го тура УПЛ Черноморец — Александрия.
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Единственная настоящая интрига, которая сохраняется на втором этапе украинского чемпионата — это борьба за еврокубковые позиции. «Олимпик», «Александрия» и «Черноморец» в равной степени претендуют на два места и между собой выявят лишнюю команду, недостойную представлять Украину в Лиге Европы. Все тут зависит исключительно от самих клубов. В очных противостояниях основных конкурентов решиться судьба четвертого и пятого мест
«Черноморец» после победы над «Шахтером» наверняка находится в отменном расположении духа, однако необходимо помнить, что часто в нашем чемпионате так бывало — после побед над лидерами команда не справлялась с эмоциями и без шансов проигрывала равным соперникам. «Александрия» же после двух подряд поражений расписала нулевую ничью в 24-м туре в игре с «Зарей» и это также должно добавить уверенности «горожанам», тем более, что формально гостевой матч с одесситами пройдет в родных стенах команды Шарана.
Лига
16 апреля. Александрия. КСК «Ника».
«Черноморец» (Одесса) 17:00 ФК «Александрия».
Телетрансляция — канал «2+2».
АРБИТРЫ
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.).
Ассистенты арбитра: Андрей Шамека (Мариуполь) Андрей Мотыга (Тернополь).
Четвертый арбитр Иван Бондарь (Киев).
Наблюдатель арбитража — Игорь Покидько.
ТРАВМИРОВАННЫЕ
Евгений Мартыненко.
Андрей Гитченко
Андрей Запорожан
Артем Чорний
Станислав Кулиш.
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
Давид Хочолава.
Василий Грицук.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В трех последних матчах между одесситами и александрийцами победу одерживала одна из команд в напряженной борьбе и с минимальным преимуществом в один мяч. В истории взаимоотношений лишь один раз с крупным счетом побеждали «Черноморец» и «Александрия» над соперником по туру. В среднем в очных матчах соперники забивают 2,43 гола за матч. Наиболее популярный счет в матчах между одесситами и александрийцами победа одного из соперников со счетом 2:1 (встречается шесть раз). В первой части чемпионата соперники обменялись домашними победами — в Одессе (1:0) и в Александрии (2:1). «Александрия» единственная из тройки команд претендентов на
СТАТИСТИКА
«Черноморец» — «Александрия».
Всего сыграно 16 матчей: +5=3−8; разница мячей — 18:21.
В Высшей/Премьер-лиге сыграно 8 матчей: +4=1−3; разница мячей — 12:8.
САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА
04.10.2001. Кубок Украины
«Полиграфтехника» — «Черноморец» 4:1.
28.05.1999. Первая лига
«Черноморец» — «Полиграфтехника» 4:1.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Победный состав не меняют, и от Бабича не стоит ожидать изменений после триумфа в дуэли с горняками.
У Шарана огромные проблемы с составом, ряд игроков выпало из обоймы в результате травм, также есть дисквалифицированные. Тем не менее, «маємо те, що маємо» и тренеры должны были быть готовы к таким сложностям, к тому же лавка запасных у александрийцев вполне достойная. Леванидов, наверняка, сыграет в воротах, а в центре обороны можно будет увидеть Басова и Бондаренко. На флангах защищаться будут Симинин и Шендрик. Огиря и Банада обычно отвечают за середину поля, а атакующую ось сформируют Полярус, Леонов и Старенький. Единственным форвардом выступит Пономарь.
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