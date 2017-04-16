Единственная настоящая интрига, которая сохраняется на втором этапе украинского чемпионата — это борьба за еврокубковые позиции. «Олимпик», «Александрия» и «Черноморец» в равной степени претендуют на два места и между собой выявят лишнюю команду, недостойную представлять Украину в Лиге Европы. Все тут зависит исключительно от самих клубов. В очных противостояниях основных конкурентов решиться судьба четвертого и пятого мест Премьер-лиги, поэтому сегодня подопечные Шарана и Бабича обязаны настраиваться на самое что ни есть серьезное противостояние.

«Черноморец» после победы над «Шахтером» наверняка находится в отменном расположении духа, однако необходимо помнить, что часто в нашем чемпионате так бывало — после побед над лидерами команда не справлялась с эмоциями и без шансов проигрывала равным соперникам. «Александрия» же после двух подряд поражений расписала нулевую ничью в 24-м туре в игре с «Зарей» и это также должно добавить уверенности «горожанам», тем более, что формально гостевой матч с одесситами пройдет в родных стенах команды Шарана.

Лига Пари-Матч. 25 тур.

16 апреля. Александрия. КСК «Ника».

«Черноморец» (Одесса) 17:00 ФК «Александрия».

Телетрансляция — канал «2+2».

АРБИТРЫ

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.).

Ассистенты арбитра: Андрей Шамека (Мариуполь) Андрей Мотыга (Тернополь).

Четвертый арбитр Иван Бондарь (Киев).

Наблюдатель арбитража — Игорь Покидько.

ТРАВМИРОВАННЫЕ

Евгений Мартыненко.

Андрей Гитченко

Андрей Запорожан

Артем Чорний

Станислав Кулиш.

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

Давид Хочолава.

Василий Грицук.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В трех последних матчах между одесситами и александрийцами победу одерживала одна из команд в напряженной борьбе и с минимальным преимуществом в один мяч. В истории взаимоотношений лишь один раз с крупным счетом побеждали «Черноморец» и «Александрия» над соперником по туру. В среднем в очных матчах соперники забивают 2,43 гола за матч. Наиболее популярный счет в матчах между одесситами и александрийцами победа одного из соперников со счетом 2:1 (встречается шесть раз). В первой части чемпионата соперники обменялись домашними победами — в Одессе (1:0) и в Александрии (2:1). «Александрия» единственная из тройки команд претендентов на четвертое-пятое место, кто имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 38:32. «Черноморец» больше пропускал — 24 раза, чем забивал — 19 раз. Одесситы в первой шестерке имеют самую слабую атакующую линию (и одну из самых слабых в чемпионате вообще), забивая в среднем 0,79 голов за игру. Безвыигрышная серия «горожан» составляет пять матчей, в которых александрийцы забили только два мяча и пропустили восемь голов. Обыграв в прошлом туре «Шахтер» одесситы прервали свою четырех матчевую серию без побед. Больше двух мячей за игру команда Бабича в этом чемпионате забивала только один раз — «Олимпику», два мяча «моряки» забивали — «Шахтеру», «Зирке» и «Стали».

СТАТИСТИКА

«Черноморец» — «Александрия».

Всего сыграно 16 матчей: +5=3−8; разница мячей — 18:21.

В Высшей/Премьер-лиге сыграно 8 матчей: +4=1−3; разница мячей — 12:8.

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

04.10.2001. Кубок Украины

«Полиграфтехника» — «Черноморец» 4:1.

28.05.1999. Первая лига

«Черноморец» — «Полиграфтехника» 4:1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Победный состав не меняют, и от Бабича не стоит ожидать изменений после триумфа в дуэли с горняками. Из-за дисквалификации в 25-м туре не сможет сыграть только Хочолава, поэтому линия обороны будет сформирована из Татаркова, Азацкого, Аблитарова и Каплиенко (справа налево). Сильвио и Андриевский закроют опорную зону, а Третьяков и Мусолитин с флангов обязаны разгонять атаки «Черноморца». Элиас будет действовать на острие атаки, а Хобленко расположится под центр форвардом. Удачно вышел на замену в прошлом туре Ковалец, поэтому появление Кирилла в игре с «Александрией» также не станет сюрпризом.

У Шарана огромные проблемы с составом, ряд игроков выпало из обоймы в результате травм, также есть дисквалифицированные. Тем не менее, «маємо те, що маємо» и тренеры должны были быть готовы к таким сложностям, к тому же лавка запасных у александрийцев вполне достойная. Леванидов, наверняка, сыграет в воротах, а в центре обороны можно будет увидеть Басова и Бондаренко. На флангах защищаться будут Симинин и Шендрик. Огиря и Банада обычно отвечают за середину поля, а атакующую ось сформируют Полярус, Леонов и Старенький. Единственным форвардом выступит Пономарь.