Иско останется в «Реале»

«Старался четко заявлять о том, что хочу выступать за «Реал» на протяжении многих лет. Очень надеюсь, что именно так все и будет. Всегда четко говорю о планах на будущее. Не понимаю, почему людей удивляет мое желание иметь больше игровой практики. Если бы я думал, что не заслуживаю этого, то просто молчал бы. Играю за лучшую команду в мире и чувствую, что хочу остаться в Мадриде. В ближайшее время вместе с клубом примем правильное решение, — цитирует хавбека Marca.