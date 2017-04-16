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16 апреля 2017, 10:27 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Иско останется в «Реале»

Полузащитник «Реала» Иско отверг все слухи о своем уходе из клуба.

«Старался четко заявлять о том, что хочу выступать за «Реал» на протяжении многих лет. Очень надеюсь, что именно так все и будет. Всегда четко говорю о планах на будущее. Не понимаю, почему людей удивляет мое желание иметь больше игровой практики. Если бы я думал, что не заслуживаю этого, то просто молчал бы. Играю за лучшую команду в мире и чувствую, что хочу остаться в Мадриде. В ближайшее время вместе с клубом примем правильное решение, — цитирует хавбека Marca.

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