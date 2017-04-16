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Уже в третий раз в этом сезоне команды Жозе Моуринью и Антонио Конте встретятся друг с другом. Пока португальцу похвастать нечем — оба раза его банда проиграла: 0:4 в премьер-лиге и 0:1 в Кубке Англии. Но те матчи проходили в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Теперь же со своей бывшей командой Моуринью сразится дома — на «Олд Траффорд». На своем поле «МЮ» проиграл в этом сезоне лишь раз — «Манчестер Сити» (1:2) в далеком уже сентябре. Так что «Челси» определенно стоит напрячься.

Сложность «Юнайтед» в том, что у соперника есть более весомый козырь — больше времени на подготовку. Ведь «Челси» не участвует в еврокубках.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 33, 16.04.2017, 18:00 -:- Манчестер Юнайтед Челси

«К матчу с нами “Челси” будет готовиться целую неделю, тогда как мы сыграем через несколько дней после встречи в Лиге Европы, да еще и гостевой. Нам будет труднее», — сказал Моуринью в начале недели. В такой ситуации фактор своего поля преимуществом не кажется.

Португалец прекрасно знает, о чем говорит: два предыдущих матча его команда проиграла «Челси» как раз в тех случаях, когда соперник имел больше времени на подготовку. Матчу с «Челси» в чемпионате Англии предшествовала встреча с «Фенербахче» (4:1) в Лиге Европы, игре в Кубке — битва с «Ростовом» (1:1).

На неделе «МЮ» сыграл с «Андерлехтом» (1:1). С первых минут на поле вышли ключевые футболисты, в числе которых защитник Байи, полузащитники Погба и Мхитарян, нападающий Ибрагимович. Стоит им потерять концентрацию — и «Челси» забьет. Благо, сделать это у «синих» может любой. По системе «гол+пас» в чемпионате Англии все основные нападающие лондонцев набрали больше десяти очков — Коста (22), Азар (19) и Педро (14). Для сравнения, у «МЮ» такой футболист всего один — Ибрагимович (22).

В последней игре все решили именно детали: «синие» были на такт резвее соперника. Стоило один раз Эррере не успеть за Азаром — и испанец получил желтую карточку. Когда ситуация повторилась, еще в первом тайме, Эррера был удален. Добыть победу в такой ситуации «Челси» не составило труда.

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз считает, что в силах Моуринью помочь футболистам сыграть максимально собранно. Вот что он сказал в эфире Sky Sports: «Моуринью следует держать свои эмоции в узде. Если он будет слишком бурно выражать их, то игроки могут потерять концентрацию, что будет дорого стоить «МЮ».

Миллз сказал это не просто так: в предыдущих встречах с бывшей командой португалец вел себя очень эмоционально. В частности, в обеих играх у него случались перепалки с Конте.

Эмоциональный «МЮ» мы уже видели. Не впечатлил. Возможно, очаровать получится у «Юнайтед», сосредоточенного на главной цели — победе. Но для этого нужно забыть обо всех второстепенных вещах. Слабо, Жозе?