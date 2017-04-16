Воспитанник минского «Динамо» Максим Камаев представит Беларусь в проекте «Футбол для дружбы»
Воспитанник минского «Динамо» Максим Камаев будет представлять Беларусь на пятом детском международном проекте «Футбол для дружбы», который пройдет в
Санкт-Петербурге с 26 июня по 3 июля в рамках Кубка Конфедераций.
В финале национального отбора приняли участие восемь мальчиков и одна девочка, которые на полях Белорусской федерации футбола соревновались в набивании мяча, обводке фишек и ударах по воротам. По совокупности баллов, зафиксированных в протоколе жюри, двенадцатилетний Максим Камаев оказался лучше сверстников.
«Выбор юного футболиста в этом году проходил в два этапа: в первом ребятам предлагалось прислать двухминутное видеоэссе с рассказом о себе, своих успехах и достижениях в футболе, по его результатам были отобраны финалисты, которых мы пригласили поучаствовать в футбольных мини-соревнованиях», — рассказала Ирина Исмагулова, руководитель оргкомитета проекта «Футбол для дружбы» в Беларуси.
Максим Камаев будет играть на позиции защитника в составе одной из восьми интернациональных сборных. Партнерами по команде белоруса станут ребята из Швейцарии, Польши, Мексики, Великобритании, Португалии, Украины и Хорватии.
«То, что вы попали сюда, — это уже хорошо, — сказал
Максим Камаев занимается футболом шестой год (тренер — Николай Крюков), параллельно посещает секцию по прыжкам в воду, играет на аккордеоне и гитаре. Учится в шестом классе гимназии № 174 в столичном микрорайоне Малиновка. Лучше всего ему, по словам отца, дается математика. Знает английский язык, что является обязательным условием участия в конкурсе.
Всего в проекте, который реализуется в рамках социальной программы «Газпром — детям», примут участие юные футболисты из 64 стран. В рамках проекта девочки и мальчики в течение недели будут играть в футбол, участвовать в различных социальных мероприятиях, а также смогут посмотреть финал Кубка Конфедераций 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург Арена».
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