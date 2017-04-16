Воспитанник минского «Динамо» Максим Камаев представит Беларусь в проекте «Футбол для дружбы»

В финале национального отбора приняли участие восемь мальчиков и одна девочка, которые на полях Белорусской федерации футбола соревновались в набивании мяча, обводке фишек и ударах по воротам. По совокупности баллов, зафиксированных в протоколе жюри, двенадцатилетний Максим Камаев оказался лучше сверстников.



«Выбор юного футболиста в этом году проходил в два этапа: в первом ребятам предлагалось прислать двухминутное видеоэссе с рассказом о себе, своих успехах и достижениях в футболе, по его результатам были отобраны финалисты, которых мы пригласили поучаствовать в футбольных мини-соревнованиях», — рассказала Ирина Исмагулова, руководитель оргкомитета проекта «Футбол для дружбы» в Беларуси.

Максим Камаев будет играть на позиции защитника в составе одной из восьми интернациональных сборных. Партнерами по команде белоруса станут ребята из Швейцарии, Польши, Мексики, Великобритании, Португалии, Украины и Хорватии.



«То, что вы попали сюда, — это уже хорошо, — сказал экс-игрок сборной Беларуси Вячеслав Глеб, выступающий за “Крумкачы” и являющийся посолом проекта в нашей стране. — Не забывайте, что главное — это участие. Повезет одному, но победы достоин каждый. Поэтому мы хотели отправить всех вас на этот международный турнир, но, к сожалению, нужно было выбрать лишь одного».



Максим Камаев занимается футболом шестой год (тренер — Николай Крюков), параллельно посещает секцию по прыжкам в воду, играет на аккордеоне и гитаре. Учится в шестом классе гимназии № 174 в столичном микрорайоне Малиновка. Лучше всего ему, по словам отца, дается математика. Знает английский язык, что является обязательным условием участия в конкурсе.



Всего в проекте, который реализуется в рамках социальной программы «Газпром — детям», примут участие юные футболисты из 64 стран. В рамках проекта девочки и мальчики в течение недели будут играть в футбол, участвовать в различных социальных мероприятиях, а также смогут посмотреть финал Кубка Конфедераций 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург Арена».