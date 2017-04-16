«Арсенал» предложил Бензема большой контракт
Лондонский клуб сделал щедрое предложение форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема, утверждает Don Balon.
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«Канониры готовы платить французу 300 тысяч фунтов в неделю, аналогичную сумму «Арсенал» также предложил Алексису Санчесу. Нынешний контракт Бензема истекает летом 2019 года. Однако президент «сливочных» ранее заявлял, что не собирается отпускать игрока, по крайней мере не продаст его за сумму менее 60 миллионов евро.
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