Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29443486/
16 апреля 2017, 9:02 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Арсенал» предложил Бензема большой контракт

Лондонский клуб сделал щедрое предложение форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема, утверждает Don Balon.

Лондонский клуб сделал щедрое предложение форварду мадридского Реала <span class=error>Кариму</span> <span class=error>Бензема</span> утверждает Don Balon<span>.</span> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Канониры готовы платить французу 300 тысяч фунтов в неделю, аналогичную сумму «Арсенал» также предложил Алексису Санчесу. Нынешний контракт Бензема истекает летом 2019 года. Однако президент «сливочных» ранее заявлял, что не собирается отпускать игрока, по крайней мере не продаст его за сумму менее 60 миллионов евро.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»