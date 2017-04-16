9100. Кто ходит на матчи брестского «Динамо»?

Главным феноменом матча «Динамо» Брест — БАТЭ стала не игра, а количество зрителей, которые собрались на нее посмотреть. 9100 — это же просто феноменально! Особенно если открыть протокол заключительного матча брестчан прошлого сезона. 27 ноября 2016-го, в соперниках «Витебск» — 1150 зрителей. Средняя домашняя посещаемость динамовцев — 1753. Ну, вычтем среднюю. Кто эти 7347 новых человек, у которых пять месяцев назад и мысли не было сходить на «Динамо»? Почему они пришли на футбол сейчас? Кто их надоумил? Это же величайшая загадка сезона-2017!



«Скажите честно, вы здесь ради автомобиля?» — спрашиваю у болельщика с благородной сединой уже не только на висках. «Ты что, малыш. Я… То есть мы. Наша компания сидела на этих же местах и в прошлом сезоне, и в позапрошлом. Сидим сейчас и будем сидеть в следующем. Мы за брестское “Динамо”, а не за автомобиль», — объяснил он, а затем лихо присвистнул, требуя, чтобы Журавель заменил Мозолевского. С этими мужичками как раз все понятно — они придут под козырек ОСК «Брестский» в любой дождь.



Но сколько еще продлится этот ажиотаж? Пока брестчане провели два домашних матча. Оба — с БАТЭ. Посещаемость обоих — свыше 9000. Но 30 апреля в Брест приедет «Славия», которая в первую очередь проверит на прочность не «Динамо», а брестского болельщика.



«Девочки, постойте! Куда же вы? Впереди ведь еще второй тайм!» — едва успеваю догнать в подтрибунье. Смеются. Они не придут на «Славию». Им пообещали, что футбол — приятное времяпрепровождение. Они надкусили самое вкусное — игру с БАТЭ, и решили, что кино лучше. Там тепло и не идет дождь.



Так тоже бывает. Однако в целом арена болела с удивительным знанием дела. Зрители аплодировали не только ударам, но и толковым отборам. Начинали гудеть, если БАТЭ слишком долго владел мячом. Цокали языками при удачных передачах на обострение. Местная публика продемонстрировала умение ценить не самые очевидные, но тем не менее полезные действия игроков. Оказывается, ей нужен был лишь катализатор, чтобы прийти на стадион и вспомнить то, что они давно умели и так.



«Если выиграем, идем в “Туман” и празднуем. Если нет, расходимся по домам. Все-таки Пасха…» — обсуждают в перерыве перспективу на вечер два крепко сбитых парня. Похоже, они готовы ходить на футбол, но если «Динамо» будет претендовать на высокие места в чемпионате. Если нет — можно и сразу в «Туман», чтобы не портить вечер.



При этом я так и не встретил ни одного человека, который пришел бы с конкретной целью выиграть автомобиль. Что только подтверждает — человек идет на стадион не за бонусом. А вот за чем именно — Большой Вопрос. Брестский клуб — молодец. Налил пива перед матчем, поставил футбольные ворота, по которым можно было пробить и что-то выиграть, а тем, кто плохо бьет, предложил сыграть в футбольный симулятор на приставке. И все это под живое исполнение «Highway to hell» AC/DC. Но пиво наливают много где и «Highway to hell» перепевают тоже, а пришли 9000 человек именно на брестское «Динамо».



Я не понимаю — почему, зато точно знаю, за что поболею в этом сезоне. Чтобы ОСК «Брестский» взял планку в 10000 зрителей. За всю историю чемпионатов Беларуси таких случаев было лишь 32. Последний — в 2014 году на матче БАТЭ и минского «Динамо». Предпоследний — аж в 2006-м, когда встречались «Гомель» и «Шахтер». Хотя «Брестскому» будет непросто. Нужен фактически аншлаг — он вмещает 10162 человек. Причем нужно продать билеты в том числе и на места с таким обзором:



Правда, на «Стэмфорд Бридж» похожая проблема, и билеты расходятся. Может, и у Бреста все получится.



ДИНАМО БРЕСТ — БАТЭ — 1:1

Брест. 15 апреля. ОСК «Брестский». 9100 зрителей.

Судьи — А. Кульбаков (Гомель), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).

ДИНАМО Бр: Малерб — Алисейко, Аврамия, Гаврилович (к), Витус (Лебедев, 73), Легчилин, Осучукву, Мозолевский, Торрес, Герман (Букаткин, 69), Фамейе.

Запасные: Кужаль, Афоаква, Чиж, Куйате, Василюк.

БАТЭ: Чичкан — Яблонский, Жавнерчик (к) (А. Володько, 74), Поляков, Риос, Гвилия (Рушевич, 74), Кендыш, М. Володько, Иванич, Гордейчук, Березкин (Джигеро, 81).

Запасные: Веремко, Пикк, Шкурдюк, Мухамедов.

ГОЛЫ: 1:0 — Фамейе (66). 1:1 — Гордейчук (75).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Алисейко (32), Гаврилович (49), Березкин (62), Кендыш (85).

УДАЛЕНИЕ: Чичкан (88).