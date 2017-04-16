«Шахтер» Хижниченко вышел на второе место в чемпионате Беларуси

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В третьем туре «Шахтер» на выезде встречался с «Минском» и выиграл с минимальным счетом 1:0. На 16-й минуте гол в свои ворота забил Дмитрий Зинович. Форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко на поле появился на 77-й минуте, когда заменил Дениса Лаптева. За отведенное время ничем особенным не отметился.

Благодаря этой победе «Шахтер» набрал семь очков и с шестого места поднялся на второе в турнирной таблице. «Минск» с одним баллом в активе идет на 13-й строчке.

Следующую встречу солигорский клуб проведет на своем поле против «Динамо-Бреста» 22 апреля.

Напомним, что контракт с «Шахтером» Сергей Хижниченко подписал 23 января текущего года. Для 25-летнего форварда солигорский клуб стал восьмой командой в карьере. До этого он выступал в чемпионатах Казахстана и Польши.