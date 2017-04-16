Иско приносит победу «Реалу», рекорд Обамеянга, «Лейпциг» в Лиге чемпионов

АНГЛИЯ

РЕКОРДЫ «ТОТТЕНХЭМА», ВЫЕЗДНАЯ МОДЕЛЬ ГВАРДЬОЛЫ

«Тоттенхэм» — «Борнмут» — 4:0 (Дембеле, 16. Сон Хын Мин, 19. Кейн, 48. Янссен, 90+2).

«Шпоры» установили новый клубный рекорд, одержав 12-ю подряд домашнюю победу. Плюс, впервые за 50 лет выдал серию из семи выигранных матчей! Сомнений в плановом успехе не было уже к середине первого тайма, а гол Дембеле стал для бельгийца первым с января прошлого года. Два результативных балла оказалось на счету вернувшегося после травмы в стартовый состав Кейна, причем раззабивавшийся в его отсутствие Сон Хын Мин демонстрирует фантастический КПД — на пять голов в последних турах корейцу потребовалось всего шесть ударов!

Харри, впрочем, своих навыков за время вынужденной паузы не растратил и блестяще расправился с защитниками, доведя счет до крупного и в третьем матче с «Борнмутом» отличившись уже в шестой раз. Кейну всего 23 года, а он третий сезон подряд забивает в премьер-лиге не менее двух десятков мячей и находится в одном ряду с легендами — Рудом ван Нистелроем, Аланом Ширером и Тьерри Анри.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Harry Kane is only the fourth player in Premier League history to score 20+ goals in 3 consecutive seasons.<br><br>Ridiculous for a 23-year-old. ? <a href="https://t.co/1geQDwjr5q">pic.twitter.com/1geQDwjr5q</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/853225490055933952">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Эвертон» — «Бернли» — 3:1 (Ягелка, 49. Баркли, 71. Лукаку, 74 — Воукс, 52).

«Ириски» на данный момент одна из самых «горячих» команд чемпионата. Им вряд ли удастся прорваться в лигочемпионскую четверку, да и в еврокубковой зоне удержаться будет нелегко, но это не мешает восхищаться работой Роналда Кумана. «Эвертон» уже забил на «Гудисон Парк» 41 гол, что является лучшим результатом за последние 30 лет, а также впервые с апреля 1990-го выиграл дома в восьмой раз подряд. Установивший окончательный счет Лукаку отличился в девятой кряду домашней игре первым со времен забивавшей столь же часто в 1934-м клубной легенды Дикси Дина и уже превзошел по числу голов в премьер-лиге Криштиану Роналду (84).

В историю впишут и имя Бэйнса — первого защитника в АПЛ, отдавшего полсотни результативных передач. Правда, к успехам упомянутых игроков давно привыкли, тогда как Куману удается раскрывать в своих подопечных скрытые таланты. Посмотрите на защитника Ягелку, который провел 539 матчей в своей профессиональной карьере и поразил всех серией из трех результативных игр. Без такой команды сезон в Англии многое бы потерял.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | <a href="https://twitter.com/RomeluLukaku9">@RomeluLukaku9</a> becomes the first <a href="https://twitter.com/hashtag/EFC?src=hash">#EFC</a> player to score in nine successive home games since Dixie Dean in 1934. ? <a href="https://twitter.com/hashtag/EFCmatchday?src=hash">#EFCmatchday</a> <a href="https://t.co/oajhPVXQUy">pic.twitter.com/oajhPVXQUy</a></p>— Everton (@Everton) <a href="https://twitter.com/Everton/status/853272920109572099">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 0:3 (Компани, 55. Сане, 77. Агуэро, 80).

Последний матч дня сначала смотрелся скучнее, и за первые 45 минут «святые» на пару с «горожанами» ни разу не попали в створ ворот. В такой ситуации требуются неожиданные герои, и в этой роли выступил Компани. Перманентно травмированный капитан забил в премьер-лиге впервые с августа 2015 года, да еще и первым в сезоне ударом по воротам! За почти два года мы не забыли, что обычно Венсан наносит их головой при подачах угловых. Так произошло и на этот раз, после чего команда Хосепа Гвардьолы спокойно взяла свое по праву сильного.

В концовке Де Брейне двумя пасами довел число результативных передач до 13 и сместил с первого места в списке лучших ассистентов турнира несколько часов находившегося на вершине Эриксена. «Сити» в этом сезоне в гостях играет лучше: за пределами «Этихад» он набрал на четыре очка больше (34 против 30), а установивший окончательный счет Агуэро почти две трети своих мячей забил не в Манчестере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Kevin De Bruyne has now registered more assists (13) than any other Premier League player this season.<br><br>Playmaker extraordinaire. ? <a href="https://t.co/zzKL85FVL4">pic.twitter.com/zzKL85FVL4</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/853309342526959617">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГЕРМАНИЯ

ДОРТМУНД ОСТАЛСЯ ЧЕТВЕРТЫМ, ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ В ЛЕЙПЦИГЕ

«Боруссия» Д — «Айнтрахт» — 3:1 (Ройс, 3. Папастатопулос, 35. Обамеянг, 86 — Фабиан, 29).

«Хоффенхайм» — «Боруссия» М — 5:3 (Салаи, 9, 24. Демирбай, 58, 89. Ут, 75 — Вестергорд, 31, Штиндль, 34. Дахуд, 78).

«РБ Лейпциг» — «Фрайбург» — 4:0 (Поульсен, 36. Вернер, 42. Кейта, 51. Демме, 90).

Дортмунд играл параллельно с командами, которые опережают «шмелей» в борьбе за прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, и довольно быстро стало понятно, как в противостоянии с «Монако» Томасу Тухелю не хватало Ройса. Марко гениальным движением переправил мяч в сетку пяткой с прострела настырного Пулишича. При этом «Айнтрахт» на гол наиграл, однако на потрясающий дальний удар Фабиана своим выстрелом в верхний угол ответил Папастатопулос. Массу моментов разбазарил Обамеянг, все же забивший свой 26-й мяч в чемпионате. Установивший личный рекорд сезонной результативности габонец элегантно подсек мяч над вратарем, оказавшись с ним с глазу на глаз после 10-й результативной передачи своего любимого ассистента Дембеле. Правда, его команда так и осталась на четвертом месте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡Excelente definición de <a href="https://twitter.com/Aubameyang7">@Aubameyang7</a> para poner el 3er gol en el partido tras una gran asistencia de <a href="https://twitter.com/Dembouz">@Dembouz</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/KillerIsBack?src=hash">#KillerIsBack</a> <a href="https://t.co/b2Zgl3OljW">pic.twitter.com/b2Zgl3OljW</a></p>— Borussia Dortmund (@DortmundLatino) <a href="https://twitter.com/DortmundLatino/status/853309019917778945">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Какое-то время Дортмунд радовался успехам своей менхенгладбахской тезки, хотя та начала игру с «Хоффенхаймом» за упокой, и дважды мастерски сыгравший перед воротами гостей Салаи довел число голов в бундеслиге до 39, сравнявшись с рекордсменом чемпионата Германии по числу венгерских голов — экс-полузащитником «Зенита» Хусти. К перерыву Гладбах отыгрался, но даже чудовищная ошибка вратаря «деревенских», позволившая Штиндлю сделать счет 2:2, не выбила подопечных Юлиана Нагельсманна из колеи. Оборона гостей была деклассированна, Демирбай оформил первый в карьере дубль, Ут забил один из самых красивых голов дня, едва не порвав сетку в районе верхнего угла, и даже точный удар переезжающего летом в Дотрмунд Дахуда не вернул младшую «Боруссию» в игру.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It's over. It's another HOME WIN. 5-3. ??? <a href="https://twitter.com/hashtag/TSGBMG?src=hash">#TSGBMG</a> <a href="https://t.co/J0zR8d3R5V">pic.twitter.com/J0zR8d3R5V</a></p>— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) <a href="https://twitter.com/achtzehn99_en/status/853267763565035523">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, «Хоффенхайм» опережает дортмундцев всего на одно очко, а вот догнать вцепившийся во вторую строчку мертвой хваткой «Лейпциг», пожалуй, невозможно. В субботу гарантировавшие себе место не ниже четвертого «быки» уничтожили оборону «Фрайбурга». Забивающий по большим праздникам Поульсен отличился во втором туре кряду, воспользовавшись изумительной подачей сделавшего 15-ю результативную передачу лучшего ассистента бундеслиги Форсберга. Очередной гол записал на свой счет и главный немецкий бомбардир Вернер, отправленный один на один с вратарем отличным пасом все того же Поульсена. Омрачила праздник смерть 56-летнего болельщика «Лейпцига», скончавшегося во время игры от сердечного приступа.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">IT'S OFFICIAL!<a href="https://twitter.com/hashtag/DieRotenBullen?src=hash">#DieRotenBullen</a> have guaranteed a top 4️⃣ finish! <a href="https://twitter.com/hashtag/Europe?src=hash">#Europe</a> ?⚪️ <a href="https://t.co/wPm8dUeAza">pic.twitter.com/wPm8dUeAza</a></p>— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) <a href="https://twitter.com/RBLeipzig_EN/status/853269121907261440">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Байер» — «Бавария» — 0:0

Лидеру и чемпиону до описанных выше разборок нет никакого дела, хотя после проигрыша «Реалу» команда Карло Анчелотти провела крайне непростой матч против традиционно неудобных для себя леверкузенцев. Переломным моментом могло стать третье за время выступлений в Германии удаление Едвая, который ухитрился получить два предупреждения в течение девяти минут. Разыгрывать лишнего отправился проводивший 250-й матч за «Баварию» Роббен, однако не забил ни он, ни промахнувшийся на последних минутах из пределов вратарской Лам. Мюнхенцы четвертый раз подряд не сумели забить в Леверкузене, а отрыв от «Лейпцига» сократился до восьми очков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">For the 250th time...here's <a href="https://twitter.com/ArjenRobben">@ArjenRobben</a> on for <a href="https://twitter.com/FCBayernEN">@FCBayernEN</a>! Congratulations! ? <a href="https://twitter.com/hashtag/B04FCB?src=hash">#B04FCB</a> 0-0 <a href="https://t.co/OL37BNjras">pic.twitter.com/OL37BNjras</a></p>— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) <a href="https://twitter.com/Bundesliga_EN/status/853304451146412033">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИСПАНИЯ

ВОЛЯ «РЕАЛА», КОНФУЗЫ «АТЛЕТИКО»

«Спортинг» — «Реал» — 2:3 (Чоп, 14. Весга, 50 — Иско, 17, 90. Мората, 59).

В Хихоне Зинедин Зидан обошелся без своей звездной атакующей тройки, дав шанс Асенсио, Морате и Лукасу Васкесу. Наверное, многие успели поругать самоуверенного француза, однако чемпионское шампанское обычно пьет тот, кто рискует. И какая разница, что «Спортинг» едва не отобрал у фаворита очки, забив ему на своем стадионе впервые с 1994 года? Главное, что все хорошо закончилось, за что стоит поблагодарить проведшего гениальный матч Иско. Его потрясающий дриблинг в первой голевой атаке лучше один раз увидеть, хотя, убежден: этот шедевр вы просмотрите не раз.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Don Isco ? <a href="https://t.co/vm9ByxLG5X">pic.twitter.com/vm9ByxLG5X</a></p>— Francesco (@xFrancescoAngel) <a href="https://twitter.com/xFrancescoAngel/status/853278096623120384">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Второй раз равновесие при помощи Данилу восстановил Мората, забивший 26-й в этом сезоне гол «Реала» со «второго этажа». Но главным событием матча стало не это, и не продлившаяся до 54 матчей серия результативных матчей. Развязка наступила незадолго до финального свистка, когда Иско прошил вратаря ударом в ближний угол. Это — талант. А победа «Реала» — торжество выкованного Зиданом характера, который позволил «Королевскому клубу» довести число забитых после 80-й минуты голов до недосягаемой для остальных цифры 18 и сделать, возможно, один из решающих шагов к чемпионскому титулу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">???<br>¡HASTA EL FINAL, VAMOS REAL! <a href="https://twitter.com/hashtag/HalaMadrid?src=hash">#HalaMadrid</a> <a href="https://t.co/sLkOa2Gdn6">pic.twitter.com/sLkOa2Gdn6</a></p>— Real Madrid C. F. (@realmadrid) <a href="https://twitter.com/realmadrid/status/853289804674551808">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Атлетико» — «Осасуна» — 3:0 (Феррейра-Карраско, 30, 47. Филипе Луис, 61).

«Матрасники» наконец-то провели ротацию состава, дав отдохнуть не только дисквалифицированному Коке, но и Саулю, Габи и Гризманну. В их отсутствие экзекуцию аутсайдеру устроил Феррейра-Карраско. В исполнении самого результативного с учетом всех турниров полузащитника ла лиги хороши были и дальний удар, и замыкание с лета подачи Гайтана. Неудержим сейчас и защитник Филипе Луис, на счету которого три гола в последних четырех матчах. Не обошлось, правда, без чудовищного конфуза: «матрасники» не забили аж два пенальти, «усилиями» Феррейра-Карраско и Партея повысив серию промахов с «точки» в этом сезоне до шести! Причем две осечки в одной игре в текущем чемпионате уже случились в матче с «Валенсией». Полноправным соавтором антирекорда стал голкипер памплонцев Сиригу, за 101 секунду (!) повторивший подвиг своего предшественника Роберто 1990 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It's not every day that you save two penalties in two minutes... ?<a href="https://twitter.com/hashtag/AtletiOsasuna?src=hash">#AtletiOsasuna</a> <a href="https://t.co/hit2nOtIhQ">pic.twitter.com/hit2nOtIhQ</a></p>— LaLiga (@LaLigaEN) <a href="https://twitter.com/LaLigaEN/status/853315834701381634">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Барселона» — «Реал Сосьедад» — 3:2 (Месси, 17, 37. Пако Алькасер, 44 — Юмтити, 42, в свои ворота. Хаби Прието, 45+2).

Если на «Аноэте» каталонцы регулярно сталкиваются с проблемами, то на «Камп Ноу» «Барса» одержала над гостями из Сан-Себастьяна 17-ю победу подряд. Ее творцом стал Месси, впервые в карьере за один розыгрыш ла лиги семь раз поразивший цель дальними ударами. Так Лео в споре лучших снайперов европейских чемпионатов догнал выступающего за лиссабонский «Спортинг» Доста, а потом в результате добивания оставил голландца за спиной (29 мячей). С учетом же всех турниров Месси в шестой раз в карьере нанес за сезон более 45 точных ударов!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Leo Messi has now scored 498 goals for Barcelona in all competitions. ?<a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://t.co/TwXuaEf7My">pic.twitter.com/TwXuaEf7My</a></p>— Champions League (@ChampionsLeague) <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/853354892001497088">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На этот раз он добрался до этой отметки первым, а до пятисот голов за «Барсу» осталось две результативных атаки. При этом каталонцы не лучшим образом сыграли в обороне, дважды пропустив в довольно простых ситуациях. Проседала и средняя линия, где не слишком надежно смотрелся Андре Гомиш. Когда португальца поменяли на Иньесту, все вздохнули с облегчением. Правда, перед ответным матчем с «Ювентусом» и класико команда Луиса Энрике, что называется, не убедила.

ИТАЛИЯ

НОВЫЙ РЕКОРД ИГУАИНА И РИМСКИЕ НИЧЬИ

«Пескара» — «Ювентус» — 0:2 (Игуаин, 22. 43).

«Старая синьора» продолжает посматривать на своих преследователей сверху вниз, а Игуаин — забивать исторические голы. Первый мяч аргентинца, которому ассистировал умело сыгравший на подборе после собственного удара Куадрадо, стал для Пипиты 200-м в чемпионатах «большой пятерки». Затем снайпер преуспел на «пятачке», в падении протолкнув мяч в сетку после скидки Манджукича. Этого дубля оказалось достаточно и для третьей кряду гостевой победы, чего со «Старой синьорой» не случалось с сезона-2011/12, и для увеличившегося до восьми очков отрыва от идущей второй «Ромы». Ложкой дегтя стала травма Дибалы, однако Массимилиано Аллегри успокоил болельщиков, заверив: ничего серьезного с аргентинской звездой не произошло.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">200+ goals in Europe’s top 5 leagues since the year 2000. <br><br>Legends live here. <a href="https://t.co/wt9qexe3qV">pic.twitter.com/wt9qexe3qV</a></p>— Bleacher Report UK (@br_uk) <a href="https://twitter.com/br_uk/status/853258925432504321">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Рома» — «Аталанта» — 1:1 (Джеко, 50 — Куртич, 22).

«Дженоа» — «Лацио» — 2:2 (Симеоне, 10. Пандев, 78 — Билья, 45+2. Луис Альберто, 90+1).

Ничья в миланском дерби порадовала не только нейтральных зрителей, но и поклонников команд, получивших возможность укрепить свои позиции в еврокубковой пятерке, однако и они не смогли добиться побед. Поначалу с этой задачей вроде бы успешно справлялась «Аталанта», сумевшая сковать атакующую линию «Ромы» и открывшая счет после того, как Куртич в касание пробил в противоход вратарю. Однако во втором тайме «волки» обнажили свои клыки, прижали бергамцев к воротам, и малыш Салах классно сбросил мяч головой под удар забившему в чемпионате уже 25-й гол Джеко. Вот только большего команда Лучано Спаллетти не добилась, несмотря на выход на замену Тотти, проводившего 615-й матч в серии А и сравнявшегося по этому показателю с занимающим третье место Хавьером Дзанетти.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Most Serie A appearances in history:<br><br>Paolo Maldini 647<br>Gianluigi Buffon 616<br>Javier Zanetti 615<br>Francesco Totti 615<br><br>??? <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://t.co/4a1HetBpHx">pic.twitter.com/4a1HetBpHx</a></p>— Champions League (@ChampionsLeague) <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/853270110274027525">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отыгрываться, причем дважды, пришлось и второй римской команде — «Лацио». Поначалу «орлы» уступали «грифонам», позволив Симеоне мастерски отклеиться от опекуна и из сложного положения эффектно пробить головой. В первый раз на выручку гостям перед уходом на перерыв пришло попадание в руку защитника «Дженоа». Исполнявший пенальти Билья проиграл дуэль вратарю, но сам же успел на добивание. Переломным, правда, этот мяч не оказался, потому что ветеран Пандев поставил «Лацио» на грань катастрофы, от которой гостей спас Луис Альберто, удачно пробивший с дальней дистанции на первой из семи добавленных минут и выразивший надежду, что следующий его гол окажется победным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Tenía muchas ganas de marcar para el <a href="https://twitter.com/OfficialSSLazio">@OfficialSSLazio</a> . El próximo ojalá que nos de la victoria. Bien peleado hasta el final. <a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaLazio?src=hash">#ForzaLazio</a> <a href="https://t.co/tfsM6jnk6I">pic.twitter.com/tfsM6jnk6I</a></p>— Luis Alberto Romero (@14_luisalberto) <a href="https://twitter.com/14_luisalberto/status/853275668880162817">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Маурицио Сарри удивил, впервые в этом чемпионате выставив тот же состав, что начинал игру прошлого тура. Лучшее порой и впрямь враг хорошего, а неаполитанская атака работает здорово. Сегодня ее прорвало после перерыва, когда Жоржинью идеальной передачей из центральной зоны отправил к воротам Мертенса, и бельгиец повторил персональный рекорд результативности. Правда, 27 голов в Голландии и такое же число мячей в серии А — две большие разницы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dries Mertens equals the best ever goalscoring season of his career.<br><br>27 goals for PSV in 2011/12 ?⚪️<br>27 goals for Napoli in 2016/17 ?⚪️ <a href="https://t.co/H03jJZTLKC">pic.twitter.com/H03jJZTLKC</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/853337060140306433">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После этого из удинцев словно выпустили воздух, и гостей просто добивали за счет высокого прессинга и затяжных атак с большим числом ударов. Контрольный выстрел Кальехона оказался примечателен тем, что сразу у четверых игроков «Наполи» стало двузначное число голов, чем не может похвастаться ни одна команда ведущих европейских лиг. Но все же главным итогом тура стало сократившееся до двух очков отставание от «Ромы» и выросший до девяти баллов отрыв от ближайшего преследователя.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Napoli are the only team in Europe's top 5 leagues with 4 players on 10+ league goals.<br><br>Mertens (21)<br>Insigne (14)<br>Hamsik (11)<br>Callejon (10) <a href="https://t.co/M9xyP5eBcl">pic.twitter.com/M9xyP5eBcl</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/853343285791862785">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФРАНЦИЯ

ПРОРЫВ «НИЦЦЫ», ВДОХНОВЕНИЕ ФАЛЬКАО

«Ницца» — «Нанси» — 3:1 (Ле Биан, 35. Сери, 51, с пенальти, 84 — Дале, 26)).

«Монако» — «Дижон» — 2:1 (Дирар, 69. Фалькао, 81 — Варро, 42).

В пятницу тур открылся двумя голами Ди Марии, обеспечившими «ПСЖ» шестую победу подряд, а сегодня свои матчи провели конкуренты парижан. «Ницца», игравшая без дисквалифицированного Балотелли, вновь приблизилась к действующему чемпиону на расстояние одного очка благодаря дублю Сери и добилась исторического для себя успеха. Команда Люсьена Фавра стала недосягаемой для «Лиона» и впервые с 1976 года гарантировала себе место в первой тройке и, как минимум, участие в отборочном раунде Лиги чемпионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">C’est fait !<br><br>Europe ✅ Podium ✅<br><br>41 ans après, l’<a href="https://twitter.com/ogcnice">@ogcnice</a> terminera sur le podium de la <a href="https://twitter.com/Ligue1">@Ligue1</a> cette saison ! <a href="https://t.co/ZmlDLGhayk">pic.twitter.com/ZmlDLGhayk</a></p>— OGC Nice (@ogcnice) <a href="https://twitter.com/ogcnice/status/853290480163069954">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сложнее пришлось «Монако», оставившего много сил в Дортмунде. Монегаски до 69-й минуты уступали 19-й команде чемпионата, которая воспользовалась тем, что Субашич при розыгрыше «стандарта» не сумел зафиксировать мяч на линии ворот. Лидеров спасли штрафные в исполнении Фалькао, причем колумбиец исполнял их практически с одной точки. В первом случае гостей не выручил каркас ворот, потому что на добивание первым успел Дирар. Во втором Тигр направил мяч в противоположный угол и попал в «девятку».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">85' El Tigre <a href="https://twitter.com/FALCAO">@FALCAO</a> llega a 18 goles en la tempora dentro de <a href="https://twitter.com/Ligue1_ESP">@Ligue1_ESP</a> (2-1) <a href="https://twitter.com/hashtag/ASMDFCO?src=hash">#ASMDFCO</a> <a href="https://t.co/AB1HHSk862">pic.twitter.com/AB1HHSk862</a></p>— AS Monaco ES (@AS_Monaco_ES) <a href="https://twitter.com/AS_Monaco_ES/status/853349502337634306">15 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ ДНЯ.

5-м с 1962 года итальянцем, преодолевшим отметку в 25 мячей за сезон, стал нападающий «Торино» Андреа Белотти. Его предшественниками были Джузеппе Синьори, Франческо Тотти, Лука Тони и Антонио Ди Натале. Игроки же туринского клуба не забивали столь много 67 лет со времен Бенжамина Сантоса.



13 голов после ударов головой пропустил «Сандерленд» — самая беззащитная в «воздушных боях» команда Англии.



18 участников чемпионата Германии когда-либо пропускали от форварда «Вольфсбурга» Марио Гомеса, огорчавшего и свою нынешнюю команду. Этим же может похвастаться баварец Роберт Левандовски.



22 мяча забил в премер-лиге нападающий «Стоук Сити» Марко Арнаутович, опередивший Пауля Шарнера и ставший лучшим австрийским снайпером турнира.



49 голов забил головой рекордсмен премьер-лиги Питер Крауч.



55 матчей подряд попадал в стартовый состав ПСВ оставшийся сегодня в резерве нападающий Люк де Йонг.



701 минуту продлилась безголевая серия «Сандерленда», которую прервал Вахби Хазри, пославший мяч в цель прямым ударом с углового.