«Монако» победил в шестом матче Лиги 1 подряд и оторвался от «ПСЖ» на 3 очка
«Монако» выиграл у «Дижона» в матче 33-го тура французской Лиги 1.
Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:1. Монегаски одержали шестую победу в турнире подряд.
На 42-й минуте Седрик Варро вывел гостей вперед. В середине второго тайма Набиль Дирар сравнял счёт. На 81-й минуте отличился Радамель Фалькао.
«Монако» (77 очков) оторвался от «ПСЖ» (74 балла) и единолично возглавил турнирную таблицу французской Лиги 1. «Дижон» (29 очков) — 19-й.
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Оливье Далль'Ольо
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|4
|15
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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