Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29442405/
16 апреля 2017, 1:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» победил в шестом матче Лиги 1 подряд и оторвался от «ПСЖ» на 3 очка

«Монако» выиграл у «Дижона» в матче 33-го тура французской Лиги 1.

Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:1. Монегаски одержали шестую победу в турнире подряд.

На 42-й минуте Седрик Варро вывел гостей вперед. В середине второго тайма Набиль Дирар сравнял счёт. На 81-й минуте отличился Радамель Фалькао.

«Монако» (77 очков) оторвался от «ПСЖ» (74 балла) и единолично возглавил турнирную таблицу французской Лиги 1. «Дижон» (29 очков) — 19-й.

15.04.2017 22:00 основной раунд: 33-й тур Stade Louis II
Монако 2:1 Дижон
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Леонарду Жардим Оливье Далль'Ольо
Голы
69′ Набиль Дирар 7
81′ Радамель Фалькао 9
27 Седрик Варро 42′
Составы
Даниэль Субашич 1
59′ Фабинью 2
Жемерсон 5
Бенжамен Менди 23
Камиль Глик 25
Набиль Дирар 7
Бернарду Силва 10
Валер Жермен 18
45′ Альмами Туре 38
Тома Лемар 27
60′ Темуе Бакайоко 14
Радамель Фалькао 9
84′ Кильян Мбаппе 29
Жоау Моутинью 8
30 Батист Рейне
4 Жордан Лотьес
25 Арнольд Бука Муту 90+1′
26 Фуад Шафик
27 Седрик Варро
15 Флоран Бальмон
9 Лоис Диони
11 Жулиу Тавареш
8 Пьер Лис Мелу 82′ 68′
14 Жордан Марье
18 Фредерик Саммаритано 77′ 67′
13 Марвен Мартен
20 Ромен Амальфитано 88′
7 Йоан Ривьер
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 4
15 Угловые 4
11 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!