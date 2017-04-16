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16 апреля 2017, 0:13 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Сосьедадом»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 3:2.

В матче 32-го тура чемпионата Испании Барселона обыграла Реал Сосьедад со счетом 3:2. Увеличить
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Счет в матче открыл аргентинский форвард хозяев поля Лионель Месси, он же спустя 20 минут удвоил преимущество своей команды, а на 42-й минуте защитник каталонской команды Самуэль Умтити послал мяч в свои ворота, но его одноклубник Пако Алькасер уже через две минуты поразил ворота соперника, с передачи Месси. На последней минуте первого тайма полузащитник гостевой команды Хаби Прието отыграл один мяч.

Вторую половину встречи команды завершили без забитых мячей.

«Барселона» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на три очка, но у мадридцев еще и одна игра в запасе, а «Реал Сосьедад» расположился на седьмой строчке, имея в активе 52 балла.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике 23 апреля на выезде сыграют с мадридским «Реалом», а баски в этот же день примут «Депортиво».

15.04.2017 21:45 основной раунд: 32-й тур Camp Nou
Барселона 3:2 Реал Сосьедад
Первый тайм: 3:2
Главные тренеры
Энрике Луис Эусебио Сакристан
Голы
17′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
37′ Лионель Месси 10
44′ Пако Алькасер (Л. Месси) 17
23 Самюэль Юмтити 42′
10 Аргарате Хаби Прието (да Силва Виллиан Жозе) 45+1′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
88′ Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Иван Ракитич 4
Лионель Месси 10
68′ Луис Суарес 9
Серхио Бускетс 5
69′ Андре Гомиш 21
Андрес Иньеста 8
41′ 79′ Пако Алькасер 17
Денис Суарес 6
1 Херонимо Рульи
20 Хосеба Сальдуа
19 Юри Берчиче
6 Иньиго Мартинес
22 Рауль Навас
10 Аргарате Хаби Прието
4 Асьер Андонехи Ильярраменди 49′
18 Микель Ойярсабаль
17 Давид Сурутуса 84′
8 Эстебан Гранеро
12 да Силва Виллиан Жозе 79′
26 Хон Баутиста
11 Карлос Альберто Вела 62′ 7′
16 Серхио Каналес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 7
5 Угловые 4
15 Фолы 17
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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