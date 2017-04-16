Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Сосьедадом»

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Счет в матче открыл аргентинский форвард хозяев поля Лионель Месси, он же спустя 20 минут удвоил преимущество своей команды, а на 42-й минуте защитник каталонской команды Самуэль Умтити послал мяч в свои ворота, но его одноклубник Пако Алькасер уже через две минуты поразил ворота соперника, с передачи Месси. На последней минуте первого тайма полузащитник гостевой команды Хаби Прието отыграл один мяч.

Вторую половину встречи команды завершили без забитых мячей.

«Барселона» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на три очка, но у мадридцев еще и одна игра в запасе, а «Реал Сосьедад» расположился на седьмой строчке, имея в активе 52 балла.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике 23 апреля на выезде сыграют с мадридским «Реалом», а баски в этот же день примут «Депортиво».