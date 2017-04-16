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16 апреля 2017, 1:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» дома разгромил «Удинезе»

«Наполи» одержал разгромную победу над «Удинезе» в матче 32-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 3:0.

Все свои голы «партенопейцы» забили во второй половине матча. На 47-й минуте счёт открыл Дрис Мертенс, в середине тайма преимущество хозяев удвоил Маркес Аллан, а на 72-й минуте окончательный результат матча установил Хосе Кальехон.

«Наполи» набрал 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (40) идёт 11-м.

15.04.2017 21:45 основной раунд: 32-й тур San Paolo
Наполи 3:0 Удинезе
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маурицио Сарри Луиджи Дель Нери
Голы
47′ Дрис Мертенс (Жорже Луиз Фреллу Жоржинью) 14
63′ Маркес Лоурейру Аллан 5
72′ Хосе Кальехон 7
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Эльсеид Хюсай 2
Иван Стринич 3
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
Хосе Кальехон 7
Лоренцо Инсинье 24
71′ Маркес Лоурейру Аллан 5
Марко Рог 30
79′ Марек Хамшик 17
Петр Зелиньски 20
78′ Дрис Мертенс 14
Аркадиуш Милик 99
1 Орестис Карнезис
5 Данилу Ларанжейра
53 Али Аднан
75 Тома Эрто
8 Эммануэл Агьеманг-Баду 1′
23 Эмиль Халльфредссон
27 Сильван Видмер
9 Дуван Сапата
10 Родриго де Пауль 52′
18 Стипе Перица
14 Якуб Янкто 78′
95 Лукас Эванжелиста
77 Сириль Теро 70′
19 Ридер Матос
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
15 Угловые 2
8 Фолы 8
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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