«Наполи» дома разгромил «Удинезе»
«Наполи» одержал разгромную победу над «Удинезе» в матче 32-го тура чемпионата Италии.
Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 3:0.
Все свои голы «партенопейцы» забили во второй половине матча. На 47-й минуте счёт открыл Дрис Мертенс, в середине тайма преимущество хозяев удвоил Маркес Аллан, а на 72-й минуте окончательный результат матча установил Хосе Кальехон.
«Наполи» набрал 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (40) идёт 11-м.
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Луиджи Дель Нери
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|15
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter