«Лилль» проиграл «Ренну», «Генгам» выиграл у «Тулузы»
«Генгам» выиграл у «Тулузы» в матче 33-го тура французской Лиги 1.
Встреча проходила в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Джимми Бриан (с пенальти) и Александр Менди. Единственный мяч гостей с 11-метровой отметки забил Анди Делорт.
В других матчах «Лорьян» проиграл «Монпелье» (0:2), «Ренн» победил «Лилль» (2:0), а «Метц» и «Кан» сыграли вничью.
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