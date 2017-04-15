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15 апреля 2017, 23:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лилль» проиграл «Ренну», «Генгам» выиграл у «Тулузы»

«Генгам» выиграл у «Тулузы» в матче 33-го тура французской Лиги 1.

Встреча проходила в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Джимми Бриан (с пенальти) и Александр Менди. Единственный мяч гостей с 11-метровой отметки забил Анди Делорт.

В других матчах «Лорьян» проиграл «Монпелье» (0:2), «Ренн» победил «Лилль» (2:0), а «Метц» и «Кан» сыграли вничью.

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