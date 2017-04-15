Дубль Феррейры-Карраско помог «Атлетико» разгромить «Осасуну»
МОСКВА, 15 апр —
Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Осасуну» в матче 32-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Мадриде в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Янник
На 88-й минуте
«Атлетико» (65 очков) идет на 3-м месте в чемпионате, «Осасуна» (17) — 20-я.
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Петар Васильевич
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|3
|8
|Удары в створ
|0
|5
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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