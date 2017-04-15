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15 апреля 2017, 22:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Феррейры-Карраско помог «Атлетико» разгромить «Осасуну»

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Осасуну» в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Мадриде в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Янник Феррейра-Карраско (30-я, 47-я минуты). Еще один мяч забил Филипе Луис (61).

На 88-й минуте Феррейра-Карраско имел шанс отличиться в третий раз, но не реализовал пенальти. Еще один 11-метровый у «Атлетико» не реализовал Томас Парти (90).

«Атлетико» (65 очков) идет на 3-м месте в чемпионате, «Осасуна» (17) — 20-я.

15.04.2017 19:30 основной раунд: 32-й тур Vicente Calderon
Атлетико 3:0 Осасуна
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Петар Васильевич
Голы
30′ Янник Феррейра-Карраско (Филипе Луис) 10
47′ Янник Феррейра-Карраско (Н. Гайтан) 10
61′ Филипе Луис (А. Корреа) 3
Нереализованные пенальти
89′ Я. Феррейра-Карраско 10
90′ Т. Партей 22
Составы
Ян Облак 13
Диего Годин 2
Лукас Эрнандез 19
Хуанфран 20
25′ Хосе Хименес 24
Томас Партей 22
Янник Феррейра-Карраско 10
Анхель Корреа 11
67′ Филипе Луис 3
Стефан Савич 15
76′ Николас Гайтан 23
Алессио Черчи 17
72′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
Кардозу Мендеш Тиагу 5
25 Сальваторе Сиригу 88′
5 Давид Гарсия
16 Хуан Рафаэль Фуэнтес 90′
6 Санхурху Мате Ойер 54′
8 Горан Чаушич
11 Алехандро Беренгер
7 Серхио Леон
19 Кенан Кодро 43′
21 Карлос Клерк 57′
34 Айтор Буньюэль
14 Фаусто Тьенса 77′
10 Роберто Торрес
35 Мигель Олавиде 57′
20 Мигель Анхель Де лас Куэвас 90′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 3
8 Удары в створ 0
5 Угловые 2
11 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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