Дубль Феррейры-Карраско помог «Атлетико» разгромить «Осасуну»

Встреча, прошедшая в Мадриде в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Янник Феррейра-Карраско (30-я, 47-я минуты). Еще один мяч забил Филипе Луис (61).

На 88-й минуте Феррейра-Карраско имел шанс отличиться в третий раз, но не реализовал пенальти. Еще один 11-метровый у «Атлетико» не реализовал Томас Парти (90).

«Атлетико» (65 очков) идет на 3-м месте в чемпионате, «Осасуна» (17) — 20-я.