«Байер» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Баварией»

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Встреча, прошедшая в субботу в Леверкузене, завершилась со счетом 0:0. «Байер» остался вдесятером на 59-й минуте матча после удаления защитника Тина Едвая, который получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Бавария» набрала 69 очков и продолжает лидировать в таблице чемпионата Германии, «Байер» с 36 очками занимает 11-ю строчку.