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15 апреля 2017, 22:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Байер» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Баварией»

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. Леверкузенский «Байер» в меньшинстве сумел удержать ничью в матче с мюнхенской «Баварией» в рамках 29-го тура немецкой футбольной бундеслиги.

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Встреча, прошедшая в субботу в Леверкузене, завершилась со счетом 0:0. «Байер» остался вдесятером на 59-й минуте матча после удаления защитника Тина Едвая, который получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Бавария» набрала 69 очков и продолжает лидировать в таблице чемпионата Германии, «Байер» с 36 очками занимает 11-ю строчку.

15.04.2017 19:30 основной раунд: 29-й тур BayArena
Байер 0:0 Бавария
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Коркут Тайфун Карло Анчелотти
Составы
Бернд Лено 1
Роберто Хильберт 13
50′ 59′ Тин Едвай 16
Насименту Боргес Венделл 18
Емер Топрак 21
Юлиан Баумгартлингер 15
Кевин Кампль 44
Кевин Фолланд 31
66′ Юлиан Брандт 19
Карим Беллараби 38
37′ 62′ Чарльз Арангис 20
Александр Драгович 6
88′ Кай Хаферц 29
Леон Бэйли 9
1 Мануэль Нойер
13 Рафинья
18 Хуан Бернат
27 Давид Алаба
6 Тиагу Алькантара
23 Артуро Видаль
25 Томас Мюллер
32 Джошуа Киммих
8 Хави Мартинес 72′
21 Филипп Лам
11 Дуглас Коста 60′
10 Арьен Роббен
29 Кингсли Коман 70′
14 Хаби Алонсо
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 21
2 Удары в створ 6
1 Угловые 4
9 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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