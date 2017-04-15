«Байер» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Баварией»
МОСКВА, 15 апр —
Р-Спорт. Леверкузенский «Байер» в меньшинстве сумел удержать ничью в матче с мюнхенской «Баварией» в рамках 29-го тура немецкой футбольной бундеслиги.
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Встреча, прошедшая в субботу в Леверкузене, завершилась со счетом 0:0. «Байер» остался вдесятером на 59-й минуте матча после удаления защитника Тина Едвая, который получил вторую желтую карточку.
После этого матча «Бавария» набрала 69 очков и продолжает лидировать в таблице чемпионата Германии, «Байер» с 36 очками занимает 11-ю строчку.
Главные тренеры
|Коркут Тайфун
|Карло Анчелотти
Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|21
|2
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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