«Манчестер Сити» разгромил на выезде «Саутгемптон»

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Встреча, прошедшая в Саутгемптоне в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей отличились Венсан Компани (55-я минута), Лерой Сане (78) и Серхио Агуэро (80).