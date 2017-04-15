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15 апреля 2017, 22:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Сити» разгромил на выезде «Саутгемптон»

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде разгромили «Саутгемптон» в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Футболисты Манчестер Сити на выезде разгромили Саутгемптон в матче 33-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Саутгемптоне в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей отличились Венсан Компани (55-я минута), Лерой Сане (78) и Серхио Агуэро (80).

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 64 очка и поднялся на третье место в таблице английской премьер-лиги. «Саутгемптон» с 40 очками идет на девятой строчке.

15.04.2017 19:30 основной раунд: 33-й тур St Mary's Stadium
Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Клод Пюэль Хосеп Гвардьола
Голы
4 Венсан Компани (Д. Сильва) 55′
19 Лерой Сане (К. Де Брейне) 77′
10 Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 80′
Составы
Фрэйзер Форстер 1
41′ Седрик Суариш 2
Мая Йосида 3
Райан Бертранд 21
Джек Стивенс 24
37′ Стивен Дэйвис 8
Душан Тадич 11
Натан Редмонд 22
31′ Пьер-Эмиль Хейбьерг 23
60′ Джеймс Уорд-Проуз 16
Софьян Буфаль 19
60′ Маноло Габбьядини 20
82′ Шейн Лонг 7
Джей Родригес 9
1 Клаудио Браво
4 Венсан Компани
22 Гаэль Клиши
30 Николас Отаменди
15 Гонсалес Хесус Навас
17 Кевин Де Брейне
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
42 Яя Туре
21 Давид Сильва 81′
5 Пабло Сабалета
10 Серхио Агуэро 89′
72 Келечи Ихеаначо
19 Лерой Сане 86′
7 Рахим Стерлинг
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 18
1 Удары в створ 5
4 Угловые 8
9 Фолы 8
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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