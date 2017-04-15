«Манчестер Сити» разгромил на выезде «Саутгемптон»
МОСКВА, 15 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде разгромили «Саутгемптон» в матче 33-го тура чемпионата Англии.
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Встреча, прошедшая в Саутгемптоне в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей отличились Венсан Компани (55-я минута), Лерой Сане (78) и Серхио Агуэро (80).
После этой победы «Манчестер Сити» набрал 64 очка и поднялся на третье место в таблице английской
|15.04.2017 19:30
|основной раунд: 33-й тур
|St Mary's Stadium
|Саутгемптон
|0:3
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Клод Пюэль
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|18
|1
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|8
Судьи
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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