Оно, собственно, и неудивительно — если учитывать не только то обстоятельство, что оба соперника недвусмысленно заявляют о собственных притязаниях на самые высокие места в турнирной таблице КПЛ-2016, но и то, как трудно в последнее время «Кайрату» игралось с «Ордабасы». В прошлом сезоне, собственно, шымкентцы в немалой степени поспособствовали тому, чтобы алматинцы остались в итоге без «золота». Однако с тех пор, думается, в южной столице было время выполнить необходимую работу над ошибку и приготовить дерзким гостям примерное наказание.



Не стоит забывать, однако, о том, что во главе футбольной дружины из Шымкента ныне стоит россиянин Алексей Петрушин — тот самый, что именно с «Кайратом» завоевывал в 2004 году золотые медали чемпионата Казахстана, а в 2005-м — бронзовые награды для клуба и звание лучшего тренера нашего главного национального футбольного турнира лично для себя. Наверное, для этого специалиста встреча с его прежней командой станет достаточно неординарным событием. Да и алматинские любители футбола, возможно, не забыли еще, что именно во главе с Петрушиным их любимый «Кайрат» становился в последний раз в 2004-м сильнейшим в стране.



Из того последнего на данный момент «золотого» состава кайратовцев сейчас в футболках «Ордабасы» выступают, кстати, Сергей Бойченко, Ренат Абдулин, Самат Смаков, Алибек Булешев. Не такая уж маленькая часть команды шымкентцев, надо отметить. И, конечно, для каждого из этого квартета матч в южной столице будет более чем принципиальным рандеву — как и, собственно, для всех остальных их одноклубников.



На трибунах алматинского «Центрального» найдется, безусловно, кому горячо поддерживать «Ордабасы» — данное утверждение проверено временем. Игроки шымкентской команды не раз заявляли, что чувствуют себя в Алматы почти как дома — и для того у них, скажем прямо, оснований имеется немало. И в подобной атмосфере команда из Шымкента просто не имеет права играть плохо.



Но у «Кайрата» накопилось в этом сезоне немало долгов перед собственными поклонниками. Алматинцам в этой встрече необходимо уходить с поля победителями — иначе никак. И, по большому счету, ничего невозможного в этом, конечно же, нет. Хозяева поля, объективно, на сегодняшний день сильнее «Ордабасы» — однако это им нужно будет доказывать непосредственно на зеленом футбольном поле.



Итак…



16 апреля, Алматы. Стадион «Центральный», 18:00. «Кайрат» (Алматы) — «Ордабасы» (Шымкент). Это надо видеть!