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15 апреля 2017, 22:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«РБ Лейпциг» впервые в истории гарантировал себе участие в ЛЧ

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. «РБ Лейпциг», проводящий дебютный сезон в немецкой футбольной бундеслиге, по итогам 29-го тура чемпионата Германии впервые в истории обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.

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В субботу в матче 29-го тура «РБ Лейпциг» разгромил на своем поле «Фрайбург» со счетом 4:0. Мячи забили Юссуф Поульсен (36-я минута), Тимо Вернер (42), Наби Кейта (51) и Диего Демме (90).

После этой встречи команда из Лейпцига, идущая на втором месте в бундеслиге за пять туров до конца сезона, набрала 61 очко и стала недосягаемой для берлинской «Герты», которая с 43 очками в активе занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, «РБ Лейпциг» точно займет по итогам сезона место не ниже четвертого, которое дает право выступить в отборочном турнире Лиги чемпионов.

«РБ Лейпциг» вышел в элитный дивизион чемпионата Германии по итогам прошлого сезона, заняв второе место в турнире второй бундеслиги. Команда, которая была основана 19 мая 2009 года, добралась из любительских соревнований до Лиги чемпионов за восемь лет.

15.04.2017 16:30 основной раунд: 29-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
РБ Лейпциг 4:0 Фрайбург
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Кристиан Штрайх
Голы
36′ Юссуф Поульсен (Э. Форсберг) 9
42′ Тимо Вернер (Ю. Поульсен) 11
51′ Наби Кейта 8
90′ Диего Демме (Т. Вернер) 31
Составы
Петер Гулачи 32
Фернандес Бернарду 3
Дайот Упамекано 17
Марсель Хальстенберг 23
Марвин Комппер 33
Эмиль Форсберг 10
Диего Демме 31
Тимо Вернер 11
70′ Марсель Забитцер 7
Доминик Кайзер 24
27′ 56′ Наби Кейта 8
Штефан Ильзанкер 13
78′ Юссуф Поульсен 9
Оливер Берк 19
1 Александр Шволов
2 Александр Игневски
4 Чаглар Сеюнджю
17 Лукас Кюблер 75′
20 Марк-Олифер Кемпф
8 Майк Франц
19 Яник Хаберер 68′
7 Флориан Нидерлехнер
6 Амир Абраши 80′
15 Паскаль Штенцель
23 Юлиан Шустер 45′
27 Николас Хефлер
31 Карим Гуэде 45′
18 Нильс Петерсен
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 2
6 Угловые 0
19 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Зарубежного футбола

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