«РБ Лейпциг» впервые в истории гарантировал себе участие в ЛЧ

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В субботу в матче 29-го тура «РБ Лейпциг» разгромил на своем поле «Фрайбург» со счетом 4:0. Мячи забили Юссуф Поульсен (36-я минута), Тимо Вернер (42), Наби Кейта (51) и Диего Демме (90).

После этой встречи команда из Лейпцига, идущая на втором месте в бундеслиге за пять туров до конца сезона, набрала 61 очко и стала недосягаемой для берлинской «Герты», которая с 43 очками в активе занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, «РБ Лейпциг» точно займет по итогам сезона место не ниже четвертого, которое дает право выступить в отборочном турнире Лиги чемпионов.

«РБ Лейпциг» вышел в элитный дивизион чемпионата Германии по итогам прошлого сезона, заняв второе место в турнире второй бундеслиги. Команда, которая была основана 19 мая 2009 года, добралась из любительских соревнований до Лиги чемпионов за восемь лет.