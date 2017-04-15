«Реал» одержал волевую победу над «Спортингом»
МОСКВА, 15 апр —
Р-Спорт. Футболисты мадридского «Реала» одержали волевую победу над хихонским «Спортингом» в матче 32-го тура чемпионате Испании.
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Спортинга», завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев, в составе которых отличились Иско (17-я, 90-я минута) и Альваро Мората (59). У «Спортинга» забили Дуе Чоп (14) и Микел Весга (50).
«Реал», набравший 75 очков в 31 игре, лидирует в турнирной таблице. «Спортинг», у которого 22 балла, занимает 18-е место.
|15.04.2017 17:15
|основной раунд: 32-й тур
|El Molinon
|Спортинг Х
|2:3
|Реал
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Руби
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|8
|17
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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