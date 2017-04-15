«Реал» одержал волевую победу над «Спортингом»

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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Спортинга», завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев, в составе которых отличились Иско (17-я, 90-я минута) и Альваро Мората (59). У «Спортинга» забили Дуе Чоп (14) и Микел Весга (50).

«Реал», набравший 75 очков в 31 игре, лидирует в турнирной таблице. «Спортинг», у которого 22 балла, занимает 18-е место.