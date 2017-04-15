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15 апреля 2017, 20:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» одержал волевую победу над «Спортингом»

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Реала» одержали волевую победу над хихонским «Спортингом» в матче 32-го тура чемпионате Испании.

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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Спортинга», завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев, в составе которых отличились Иско (17-я, 90-я минута) и Альваро Мората (59). У «Спортинга» забили Дуе Чоп (14) и Микел Весга (50).

«Реал», набравший 75 очков в 31 игре, лидирует в турнирной таблице. «Спортинг», у которого 22 балла, занимает 18-е место.

15.04.2017 17:15 основной раунд: 32-й тур El Molinon
Спортинг Х 2:3 Реал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Руби Зинедин Зидан
Голы
14′ Дуйе Чоп (М. Весга) 24
50′ Микель Весга (Ж-С. Бабен) 22
22 Франсиско Роман Иско (Л. Васкес) 17′
21 Альваро Мората (Л. Данилу) 59′
22 Франсиско Роман Иско (Виейра да Силва Марселу) 90′
Составы
Иван Пичу Куэльяр 1
61′ Лильо Кастельяно 16
79′ Исмаэль Лопес 18
Жан-Сильвен Бабен 3
Хорхе Мере 4
Фернандо Аморебьета 5
Карлос Кармона 19
Микель Весга 22
69′ Бордонадо Мойсес Гомес 23
87′ Начо Касес 10
34′ 90′ Серхио Диас Альварес 6
90+2′ Акрам Афиф 17
79′ Дуйе Чоп 24
Дани Нди 20
13 Франсиско Кортес Касилья
23 Луис да Силва Данилу
4 Серхио Рамос
6 Фернандес Иглесиас Начо
22 Франсиско Роман Иско
10 Хамес Родригес
21 Альваро Мората 89′
20 Марко Асенсио
15 Фабиу Коэнтрау 57′
12 Виейра да Силва Марселу
16 Матео Ковачич 89′
14 Каземиру
17 Лукас Васкес 71′
18 Мариано Диас
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 6
4 Угловые 8
17 Фолы 12
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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