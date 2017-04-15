«Днепр» сыграл вничью со «Сталью» в матче УПЛ
Игра завершилась со счетом 0:0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Днепре завершился матч 25-го тура чемпионата украинской футбольной
Игра завершилась со счетом 0:0.
Игра проходила с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля, но добиться важной с турнирной точки зрения победы днепряне так и не смогли.
Таким образом, у «Днепра» теперь 12 очков и команда на два балла опережает луцкую «Волынь» в борьбе за 11−12 места турнирной таблицы УПЛ. У «Стали» — 28 очков, команда делит 7−8 места с полтавской «Ворсклой».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter