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15 апреля 2017, 20:18 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Днепр» сыграл вничью со «Сталью» в матче УПЛ

Игра завершилась со счетом 0:0.

Игра завершилась со счетом 0:0. Увеличить
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В Днепре завершился матч 25-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Днепр» принимал «Сталь» из Каменского и сыграл вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Игра проходила с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля, но добиться важной с турнирной точки зрения победы днепряне так и не смогли.

Таким образом, у «Днепра» теперь 12 очков и команда на два балла опережает луцкую «Волынь» в борьбе за 11−12 места турнирной таблицы УПЛ. У «Стали» — 28 очков, команда делит 7−8 места с полтавской «Ворсклой».

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