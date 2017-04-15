Дортмундская «Боруссия» переиграла «Айнтрахт»

Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Счет в матче на 2-й минуте открыл Марко Ройс, вернувшийся на поле после месячного отсутствия из-за травмы. Также у дортмундцев отличились Сократис Папастатопулос (34) и Пьер-Эмерик Обамеянг (86). У гостей мяч забил Марко Фабиан (29).

«Боруссия» из Менхенгладбаха в своем матче 29-го тура уступила на выезде «Хоффенхайму» со счетом 3:5. У победителей по дублю оформили Адам Салаи (9 и 24) и Керем Демирбай (58 и 89), также отличился Марк Ут (75). В составе «Боруссии» мячи забили Янник Вестергор (31), Ларс Штиндль (35) и Махмуд Дауд (78).

«Хоффенхайм» набрал 54 очка и идет на третьем месте в таблице бундеслиги, дортмундская «Боруссия» занимает четвертую строчку (53). Одноименный клуб из Менхенгладбаха с 39 баллами располагается на восьмом месте, а «Айнтрахт» (38) занимает девятую строчку.

Результаты других матчей 29-го тура:

«Аугсбург» — «Кельн» — 2:1,

«Вольфсбург» — «Ингольштадт» — 3:0,

«Майнц» — «Герта» — 1:0,

«Лейпциг» — «Фрайбург» — 4:0.