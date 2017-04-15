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15 апреля 2017, 20:04 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дортмундская «Боруссия» переиграла «Айнтрахт»

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. Футболисты дортмундской «Боруссии» на своем поле переиграли «Айнтрахт» в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Счет в матче на 2-й минуте открыл Марко Ройс, вернувшийся на поле после месячного отсутствия из-за травмы. Также у дортмундцев отличились Сократис Папастатопулос (34) и Пьер-Эмерик Обамеянг (86). У гостей мяч забил Марко Фабиан (29).

«Боруссия» из Менхенгладбаха в своем матче 29-го тура уступила на выезде «Хоффенхайму» со счетом 3:5. У победителей по дублю оформили Адам Салаи (9 и 24) и Керем Демирбай (58 и 89), также отличился Марк Ут (75). В составе «Боруссии» мячи забили Янник Вестергор (31), Ларс Штиндль (35) и Махмуд Дауд (78).

«Хоффенхайм» набрал 54 очка и идет на третьем месте в таблице бундеслиги, дортмундская «Боруссия» занимает четвертую строчку (53). Одноименный клуб из Менхенгладбаха с 39 баллами располагается на восьмом месте, а «Айнтрахт» (38) занимает девятую строчку.

Результаты других матчей 29-го тура:

«Аугсбург» — «Кельн» — 2:1,

«Вольфсбург» — «Ингольштадт» — 3:0,

«Майнц» — «Герта» — 1:0,

«Лейпциг» — «Фрайбург» — 4:0.

15.04.2017 16:30 основной раунд: 29-й тур Signal-Iduna-Park
Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Ф
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Томас Тухель Нико Ковач
Голы
2′ Марко Ройс (К. Пулишич) 11
34′ Сократис Папастатопулос (С. Бендер) 25
86′ Пьер-Эмерик Обамеянг (У. Дембеле) 17
10 Марко Фабиан (Б. Очипка) 29′
Составы
Роман Бюрки 38
Сократис Папастатопулос 25
Лукаш Пищек 26
Марсель Шмельцер 29
Нури Шахин 8
Кристиан Пулишич 22
Синдзи Кагава 23
Пьер-Эмерик Обамеянг 17
45′ Свен Бендер 6
Маттиас Гинтер 28
45′ Марко Ройс 11
Усман Дембеле 7
77′ Юлиан Вайгль 33
Гонсало Кастро 27
1 Лукас Градецки
5 Хесус Вальехо
6 Бастиан Очипка
19 Давид Анхель Абраам
22 Тимоти Чэндлер
10 Марко Фабиан
11 Мият Гачинович
39 Омар Маскарель
29 Андерсон Ордоньес 56′
17 Анте Ребич
24 Мариус Вольф 71′
7 Данни Блум
31 Бранимир Хргота 81′
28 Аймен Баркок
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 2
4 Угловые 1
12 Фолы 23
5 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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