Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Пескарой»
МОСКВА, 15 апр —
Р-Спорт. «Ювентус» на выезде добился победы над «Пескарой» в матче 32-го тура чемпионат Италии по футболу.
Игра, прошедшая в субботу в Пескаре, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча забил Гонсало Игуаин (23-я и 43-я минуты), оформивший второй дубль подряд в текущем чемпионате.
«Ювентус» не проигрывает на протяжении 13 туров и с 80 очками единолично занимает первую строчку в турнирной таблице. «Пескара» в текущем чемпионате выиграла лишь два матча и с 14 баллами идет на последнем месте.
Результаты других матчей тура:
«Фиорентина» — «Эмполи» — 1:2,
«Палермо» — «Болонья» — 0:0,
«Дженоа» — «Лацио» — 2:2,
«Кальяри» — «Кьево» — 4:0,
«Рома» — «Аталанта» — 1:1,
«Торино» — «Кротоне» — 1:1.
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