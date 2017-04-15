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15 апреля 2017, 20:01 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Пескарой»

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. «Ювентус» на выезде добился победы над «Пескарой» в матче 32-го тура чемпионат Италии по футболу.

Игра, прошедшая в субботу в Пескаре, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Оба мяча забил Гонсало Игуаин (23-я и 43-я минуты), оформивший второй дубль подряд в текущем чемпионате.

«Ювентус» не проигрывает на протяжении 13 туров и с 80 очками единолично занимает первую строчку в турнирной таблице. «Пескара» в текущем чемпионате выиграла лишь два матча и с 14 баллами идет на последнем месте.

Результаты других матчей тура:

«Фиорентина» — «Эмполи» — 1:2,

«Палермо» — «Болонья» — 0:0,

«Дженоа» — «Лацио» — 2:2,

«Кальяри» — «Кьево» — 4:0,

«Рома» — «Аталанта» — 1:1,

«Торино» — «Кротоне» — 1:1.

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