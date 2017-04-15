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15 апреля 2017, 17:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пиоли: Разочарован результатом дерби, «Интер» должен был сыграть внимательнее

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Миланом» (2:2) в 32-м туре чемпионата Италии.

Россонери сумели сравнять счёт на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Мы должны были сыграть более внимательно, нужно оставаться в игре до финального свистка. Очень жаль, поскольку после невнятного начала матча “Интер” показывал хороший футбол. Я очень разочарован, ведь это было дерби и мы могли обойти “Милан” в таблице.

Моё будущее? Вы слишком много о нём говорите. Я не волнуюсь по поводу своего будущего, и вы тоже не должны. Гонка за Лигу Европы ещё не закончена», — цитирует Пиоли Football Italia.

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