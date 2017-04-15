Мауро Икарди: Все в «Интере» крайне разочарованы

«Нерадзурри» вели к перерыву со счетом 2:0, но пропустили два гола во втором тайме и упустили три очка.

— Мы расходимся по домам с опущенными головами, потому что команда упустила победу… Все в «Интере» крайне разочарованы, — цитирует Football Italia Икарди. — В перерыве мы договорились не сбавлять обороты, но не смогли довести счет до разгромного. Несмотря на упущенную победу, мы проявили себя хорошо, и вы мы могли увидеть командный дух. Нужно продолжать работать.