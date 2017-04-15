Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29440346/
15 апреля 2017, 17:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мауро Икарди: Все в «Интере» крайне разочарованы

Нападающий «Интера» Мауро Икарди после матча 32-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:2) подчеркнул, что команда была обязана побеждать.

«Нерадзурри» вели к перерыву со счетом 2:0, но пропустили два гола во втором тайме и упустили три очка.

— Мы расходимся по домам с опущенными головами, потому что команда упустила победу… Все в «Интере» крайне разочарованы, — цитирует Football Italia Икарди. — В перерыве мы договорились не сбавлять обороты, но не смогли довести счет до разгромного. Несмотря на упущенную победу, мы проявили себя хорошо, и вы мы могли увидеть командный дух. Нужно продолжать работать.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Как Владимир Быстров назвал нынешний "Зенит". Эксклюзив

"Динамо" предложило Погребняку расторгнуть контракт. Он ответил

В нашем футболе появился Терминатор. Кто готов помочь сборной