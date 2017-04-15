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15 апреля 2017, 17:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Монтелла: «Интер» тянул время в течение последних 25 минут

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после матча 32-го тура итальянской Серии A c «Интером» (2:2) выразил мнение, что судья Даниэле Орсато поступил правильно, дав командам сыграть больше, чем было добавлено.

По мнению Монтеллы, нерадзурри тянули время в последние 25 минут. Россонери сумели сравнять счёт на седьмой компенсированной минуте.

«Интер» тянул время в течение последних 25 минут. Судья это заметил и добавил адекватное количество минут. Четвёртый арбитр сказал, что вместо пяти компенсированных минут будет шесть. Было много затяжек. Орсато был очень хорош, — цитирует Монтеллу Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

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