Монтелла: «Интер» тянул время в течение последних 25 минут

По мнению Монтеллы, нерадзурри тянули время в последние 25 минут. Россонери сумели сравнять счёт на седьмой компенсированной минуте.



«Интер» тянул время в течение последних 25 минут. Судья это заметил и добавил адекватное количество минут. Четвёртый арбитр сказал, что вместо пяти компенсированных минут будет шесть. Было много затяжек. Орсато был очень хорош, — цитирует Монтеллу Football Italia со ссылкой на Premium Sport.