Голливудская ничья в китайско-миланском дерби
«Милан» сумел уйти от поражения в дерби против «Интера» благодаря голу Кристиана Сапаты на 97-й минуте.
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Известный футбольный
С прошлого четверга восточные мотивы полностью поглотили одно из главных итальянских дерби. 13 апреля окончательно завершилась эра Сильвио Берлускони у руля «Милана». Его компания Fininvest продала 99,93 процентов акций клуба китайскому концерну во главе с Ли Йонхонгом. Бизнесмен из Поднебесной стал 22-м президентом в истории «россонери».
«Интер» прошел через подобное летом 2016 года, когда почти 67 процентов акций клуба были проданы китайскому концерну «Сунин».
Первой приметой нового времени стало очень ранее начало дерби. «Интер» и «Милан» вышли на поле «Сан-Сиро» в половину первого по среднеевропейскому времени. Наверное, многие из местных болельщиков двух клубов даже толком не успели допить утренний эспрессо. Зато дальневосточная аудитория должна быть довольна — по пекинскому времени матч начался в 18.30 — фактически в
Накануне матча с «Интером»
Номинальными хозяевами матча были «нерадзурри», однако
Перед дерби «Милан» выдал трехматчевую беспроигрышную серию, главными героями которой стали Пашалич, Бакка, Сусо и Деулофеу. Хорват некстати получил травму, но остальное трио изрядно потерзало оборону «Интера» в первом тайме. Особенно старался Деулофеу — защита «нерадзурри» никак не могла совладать с его дриблингом и каталонец раз за разом создавал себе и партнером опасные моменты. Апогеем его активности стал удар в штангу на 15-й минуте.
Стефано Пиоли построил игру в расчете на свой главный актив — Икарди. Кандрева, Перишич и компания исправно «кормили» аргентинца передачами с флангов, но поначалу защита «Милана» справлялась с бомбардиром. В концовке тайма оказалось, что у интеристов есть и план «Б» — Гальярдини сделал банальный заброс вперед, Кандрева обогнал Де Шильо и вбил мяч в ближний угол мимо Доннаруммы.
Пока «россонери» приходили в себя, у хозяев заработал и план «А». Икарди потратил одну попытку на пристрелку, а парой минут спустя сделал все идеально и удвоил счет после флангового паса Перишича.
Говорят, Ли Йонхонг не намерен отказываться от услуг Монтеллы и даже подготовил целый список звездных новичков, которые поступят в распоряжение нынешнего рулевого «Милана» этим летом. Но проигрывая в дерби, вистов в глазах нового руководства не наберешь — Монтелла постарался сделать все, чтобы переломить ход матча во втором тайме.
И снова все перевернулось с ног на голову в концовке тайма. Для начала прибежавший в чужую штрафную Романьоли ударом из карате замкнул передачу Сусо и забил свой первый гол за «Милан» в серии А, а на седьмой из пяти добавленных минут Сапата сравнял счет в после розыгрыша углового. Мяч ударился о перекладину, газон и вылетел в поле, но автоматическая система зафиксировала гол. Игроки «Интера» с этим и не спорили — они бросились убеждать Орсато, что положенное время истекло, но арбитр продемонстрировал им часы и указал на центр. Первое «китайское» дерби в истории Милана завершилось невероятной ничьей.
|Стефано Пиоли
|Винченцо Монтелла
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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