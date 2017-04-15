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15 апреля 2017, 16:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Голливудская ничья в китайско-миланском дерби

«Милан» сумел уйти от поражения в дерби против «Интера» благодаря голу Кристиана Сапаты на 97-й минуте.

<span class=error>Интер</span> и Милан сыграли историческую встречу. Увеличить
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Известный футбольный художник-карикатурист Омар Момани проанонсировал миланское дерби картинкой в китайском стиле: красный тигр с черными полосками сражается с черно-синим драконом, отдаленно напоминающим змея — традиционный символ «Интера».

С прошлого четверга восточные мотивы полностью поглотили одно из главных итальянских дерби. 13 апреля окончательно завершилась эра Сильвио Берлускони у руля «Милана». Его компания Fininvest продала 99,93 процентов акций клуба китайскому концерну во главе с Ли Йонхонгом. Бизнесмен из Поднебесной стал 22-м президентом в истории «россонери».

«Интер» прошел через подобное летом 2016 года, когда почти 67 процентов акций клуба были проданы китайскому концерну «Сунин».

Первой приметой нового времени стало очень ранее начало дерби. «Интер» и «Милан» вышли на поле «Сан-Сиро» в половину первого по среднеевропейскому времени. Наверное, многие из местных болельщиков двух клубов даже толком не успели допить утренний эспрессо. Зато дальневосточная аудитория должна быть довольна — по пекинскому времени матч начался в 18.30 — фактически в прайм-тайм. Недаром, еще до начала игры было объявлено, что она поставит телевизионный рекорд и соберет у экранов почти 862 миллиона человек. Большинство, разумеется, из Юго-восточной Азии.

Накануне матча с «Интером» наконец-то полностью залечил разрыв крестообразной связки Риккардо Монтоливо, но ключевой полузащитник сыграл на молодежный состав и не попал даже в заявку на дерби. Зато на лавке «Милана» в очередной раз оказался Кейсуке Хонда. В последний раз японец появлялся на поле в кубковой игре против «Ювентуса» в конце января. И с приходом китайских владельцев его роль в команде никак не изменилась. Другой хорошо знакомый российским болельщикам футболист — «интерист» Кристиан Ансальди тоже начал дерби в запасе, хотя у него с игровой практикой было все в порядке — в пяти предыдущих турах он регулярно выходил в «старте». Но в этот раз Пиоли предпочел выпустить на левый фланг обороны Нагатомо.

Номинальными хозяевами матча были «нерадзурри», однако фан-сектор «Милана» сделал все, чтобы команда Монтеллы чувствовала себя, как дома. Перед началом матча «росснери» растянули баннер с мультяшными героями с многозначительной подписью: «Каждый город имеет свое несчастье». Несчастье, по их мнению, раскрашено в черно-синие цвета. Осталось уточнить, какой именно город имели в виду красно-черные тиффози. Уж не Пекин ли?

Перед дерби «Милан» выдал трехматчевую беспроигрышную серию, главными героями которой стали Пашалич, Бакка, Сусо и Деулофеу. Хорват некстати получил травму, но остальное трио изрядно потерзало оборону «Интера» в первом тайме. Особенно старался Деулофеу — защита «нерадзурри» никак не могла совладать с его дриблингом и каталонец раз за разом создавал себе и партнером опасные моменты. Апогеем его активности стал удар в штангу на 15-й минуте.

Стефано Пиоли построил игру в расчете на свой главный актив — Икарди. Кандрева, Перишич и компания исправно «кормили» аргентинца передачами с флангов, но поначалу защита «Милана» справлялась с бомбардиром. В концовке тайма оказалось, что у интеристов есть и план «Б» — Гальярдини сделал банальный заброс вперед, Кандрева обогнал Де Шильо и вбил мяч в ближний угол мимо Доннаруммы.

Пока «россонери» приходили в себя, у хозяев заработал и план «А». Икарди потратил одну попытку на пристрелку, а парой минут спустя сделал все идеально и удвоил счет после флангового паса Перишича.

Говорят, Ли Йонхонг не намерен отказываться от услуг Монтеллы и даже подготовил целый список звездных новичков, которые поступят в распоряжение нынешнего рулевого «Милана» этим летом. Но проигрывая в дерби, вистов в глазах нового руководства не наберешь — Монтелла постарался сделать все, чтобы переломить ход матча во втором тайме. Красно-черные добавили во владении мячом, но долгое время самым действенным их оружием все равно оставались индивидуальные рывки Деулофеу. Более того, Икарди и Кандрева были близки к тому, чтобы окончательно добить соперника.

И снова все перевернулось с ног на голову в концовке тайма. Для начала прибежавший в чужую штрафную Романьоли ударом из карате замкнул передачу Сусо и забил свой первый гол за «Милан» в серии А, а на седьмой из пяти добавленных минут Сапата сравнял счет в после розыгрыша углового. Мяч ударился о перекладину, газон и вылетел в поле, но автоматическая система зафиксировала гол. Игроки «Интера» с этим и не спорили — они бросились убеждать Орсато, что положенное время истекло, но арбитр продемонстрировал им часы и указал на центр. Первое «китайское» дерби в истории Милана завершилось невероятной ничьей.

15.04.2017 13:30 основной раунд: 32-й тур Giuseppe Meazza
Интер 2:2 Милан
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Стефано Пиоли Винченцо Монтелла
Голы
36′ Антонио Кандрева (Р. Гальярдини) 87
44′ Мауро Икарди (И. Перишич) 9
13 Алессио Романьоли (Хесус Хоакин Сусо) 83′
17 Кристиан Сапата (М. Локателли) 90+7′
Составы
87′ Самир Ханданович 1
Данило Д`Амброзио 33
Юто Нагатомо 55
Гари Медель 17
Миранда 25
Жоффре Кондогбья 7
Мауро Икарди 9
36′ Антонио Кандрева 87
90+3′ 90′ Роберто Гальярдини 5
Джонатан Бьябьяни 11
80′ Жоау Мариу 6
Джейсон Мурильо 24
68′ Иван Перишич 44
Эдер 23
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Маттиа Де Шильо
13 Алессио Романьоли
17 Кристиан Сапата
14 Матиас Фернандес
70 Карлос Бакка
8 Хесус Хоакин Сусо
7 Жерар Деулофеу
96 Давиде Калабрия 81′
11 Лукас Окампос
23 Хосе Соса 75′
9 Джанлука Лападула
33 Юрай Куцка 57′ 34′
73 Мануэль Локателли 90+5′
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 7
10 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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