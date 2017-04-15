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15 апреля 2017, 16:45 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Тоттенхэм» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Англии по футболу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. «Тоттенхэм» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 4:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Подопечные Маурисио <span class=error>Почеттино</span> разгромили <span class=error>Борнмут</span> в матче 33-го тура. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Мусса Дембеле (16-я минута), Сон Хын Мин (19), Гарри Кейн (48) и Винсент Янссен (90).

Кейн стал четвертым игроком в истории английской премьер-лиги после Алана Ширера, Тьерри Анри и Руда ван Нистелроя, забившим 20 мячей в трех сезонах подряд.

Для «Тоттенхэма» эта победа стала седьмой подряд в чемпионате страны. В турнирной таблице клуб занимает второе место, набрав 71 очко, и отстает от лидера чемпионата, «Челси», который в воскресенье в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», на четыре балла. «Борнмут» с 35 очками идет 15-м.

«Тоттенхэм» следующий матч проведет 22 апреля в Кубке Англии против «Челси». «Борнмут» в следующем туре первенства страны в тот же день на своем поле примет «Мидлсбро».

15.04.2017 14:30 основной раунд: 33-й тур White Hart Lane
Тоттенхэм Хотспур 4:0 Борнмут
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Эдди Хоуи
Голы
16′ Мусса Дембеле 19
19′ Сон Хын Мин 7
48′ Харри Кейн 10
90+2′ Винсент Янссен 9
Составы
Юго Ллорис 1
Кайл Уокер 2
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Бен Дэйвис 33
Эрик Дайер 15
Мусса Дембеле 19
Сон Хын Мин 7
84′ Деле Алли 20
Мусса Сиссоко 17
87′ Кристиан Эриксен 23
Винсент Янссен 9
79′ Харри Кейн 10
Виктор Ваньяма 12
1 Артур Боруц
2 Саймон Фрэнсис
3 Стив Кук
11 Чарли Дэниэлс
15 Адам Смит
7 Марк Пью
8 Гарри Артер
17 Джошуа Кинг
19 Джуниор Станислас 69′
24 Райан Фрэйзер 70′
32 Джек Уилшир 56′
18 Льюис Кук
9 Беник Афобе 77′
31 Лис Муссе
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 5
12 Удары в створ 1
13 Угловые 1
8 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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