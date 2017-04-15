«Тоттенхэм» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Англии по футболу

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Забитыми мячами отметились Мусса Дембеле (16-я минута), Сон Хын Мин (19), Гарри Кейн (48) и Винсент Янссен (90).

Кейн стал четвертым игроком в истории английской премьер-лиги после Алана Ширера, Тьерри Анри и Руда ван Нистелроя, забившим 20 мячей в трех сезонах подряд.

Для «Тоттенхэма» эта победа стала седьмой подряд в чемпионате страны. В турнирной таблице клуб занимает второе место, набрав 71 очко, и отстает от лидера чемпионата, «Челси», который в воскресенье в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», на четыре балла. «Борнмут» с 35 очками идет 15-м.

«Тоттенхэм» следующий матч проведет 22 апреля в Кубке Англии против «Челси». «Борнмут» в следующем туре первенства страны в тот же день на своем поле примет «Мидлсбро».