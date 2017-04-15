Президент «Сент-Этьен»: Можем подписать Балотелли, но такие игроки нам не нужны

26-летний итальянец летом станет свободным агентом, так как у него заканчивается контракт с «Ниццей».

— Можем ли мы подписать Балотелли? Конечно. Будем ли пытаться сделать это? Не думаю, — сказал в эфире Canal+ Ромейер. — Если принимать во внимание ценности нашего клуба, нашу работу с Кристофом Гальтье и всей его командой, то определенно — Марио не тот тип игроков, которого мы хотим видеть.