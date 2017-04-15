Команды Витселя и Халка сыграли между собой вничью в чемпионате Китая
В матче 5-го тура чемпионата Китая «Тяньцзинь Цюаньцзянь» принимал «Шанхай СИПГ».
Встреча проходила на стадионе «Хайхэ Эдьюкейшнл» и завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев полный матч отыграл
На 39-й минуте У Лэй вывел вперёд «Шанхай СИПГ», однако на 59-й минуте
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Шаньдун Лунэн» обыграл «Бэйцзин Гоань» со счётом 1:0, а «Хэнань Цзанье» сыграл вничью с «Цзянсу Сунин» (1:1).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter