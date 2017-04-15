Команды Витселя и Халка сыграли между собой вничью в чемпионате Китая

Встреча проходила на стадионе «Хайхэ Эдьюкейшнл» и завершилась со счётом 1:1.



В составе хозяев полный матч отыграл экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель, а у гостей 90 минут на поле провёл другой бывший футболист команды из Санкт-Петербурга форвард Халк, который не реализовал пенальти на 49-й минуте встречи.



На 39-й минуте У Лэй вывел вперёд «Шанхай СИПГ», однако на 59-й минуте экс-нападающий «Милана» Алешандре Пато счёт сравнял.

В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Шаньдун Лунэн» обыграл «Бэйцзин Гоань» со счётом 1:0, а «Хэнань Цзанье» сыграл вничью с «Цзянсу Сунин» (1:1).