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15 апреля 2017, 16:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сапата: Ничья — справедливый результат матча «Интер» — «Милан»

Защитник «Милана» Кристиан Сапата поделился впечатлениями от матча 32-го тура итальянской Серии A с «Интером» (2:2).

Именно Сапата сравнял счёт на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте. По ходу матча россонери проигрывали со счётом 0:2.

«Я рад, что смог забить. Это было очень интенсивное дерби, обе команды играли хорошо, и в итоге ничья была справедливым результатом. Мы не сдались, и в конце нам удалось сравнять счёт. Мы защищаем футболку этого клуба, каждый раз сражаемся за неё. Мы на правильном пути», — цитирует Сапату Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

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