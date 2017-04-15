Именно Сапата сравнял счёт на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте. По ходу матча россонери проигрывали со счётом 0:2.



«Я рад, что смог забить. Это было очень интенсивное дерби, обе команды играли хорошо, и в итоге ничья была справедливым результатом. Мы не сдались, и в конце нам удалось сравнять счёт. Мы защищаем футболку этого клуба, каждый раз сражаемся за неё. Мы на правильном пути», — цитирует Сапату Football Italia со ссылкой на Premium Sport.