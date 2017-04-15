«Депортиво» обыграл «Малагу», прервав серию из четырёх игр без побед
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Малагу».
Встреча проходила на стадионе «Риасор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи во втором тайме на свой счёт записали Хоселу и Педро Москера. Благодаря этому успеху «Депортиво» прервал серию из четырёх матчей без побед в Примере.
«Малага» (33 очка) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Депортиво» (31) находится на 15-й позиции.
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