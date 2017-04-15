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15 апреля 2017, 15:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Депортиво» обыграл «Малагу», прервав серию из четырёх игр без побед

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Малагу».

Встреча проходила на стадионе «Риасор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи во втором тайме на свой счёт записали Хоселу и Педро Москера. Благодаря этому успеху «Депортиво» прервал серию из четырёх матчей без побед в Примере.

«Малага» (33 очка) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Депортиво» (31) находится на 15-й позиции.

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